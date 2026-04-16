Para beneficio del sector

Gobierno de San Luis Potosí fortalece atención a trabajadores jubilados

Atención directa y diálogo permanente fortalecen la cercanía con trabajadoras y trabajadores jubilados del Estado

Reunión entre autoridades en San Luis Potosí.
Reunión entre autoridades en San Luis Potosí. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Siguiendo la instrucción del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer la cercanía y la atención a quienes han dedicado su vida al servicio público, el Oficial Mayor Noé Lara Enríquez sostuvo una reunión de trabajo con jubiladas y jubilados del Gobierno del Estado, donde escuchó de manera directa sus inquietudes y planteamientos.

Durante el encuentro, el funcionario estatal refrendó la disposición de mantener un diálogo abierto, respetuoso y permanente, privilegiando la atención oportuna y el contacto directo. Destacó que el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí se refleja en una administración más humana, cercana y comprometida con todos los sectores.

Asimismo, subrayó que estas acciones forman parte de una política de gobierno sin límites, enfocada en construir soluciones conjuntas y garantizar que cada solicitud sea atendida de manera puntual, reiterando que la dependencia continuará con las puertas abiertas para este importante sector.

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