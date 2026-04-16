Reemplacamiento Edomex 2026: ¿Cuál es el precio y el calendario?

El programa de reemplacamiento 2026 del Estado de México tiene el objetivo de contar con un padrón vehicular actualizado que pueda ayudar a la prevención de delitos y fortalecer la seguridad pública.
Este programa también busca brindar certeza jurídica, fiscal y patrimonial para todas las personas que cuenten con placas vehiculares del Edomex, pues con estas pueden regularizar su patrimonio.
Las y los contribuyentes que sean propietarios o poseedores de vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2021, o con placas 2020 y anteriores que no hayan realizado la renovación durante 2025 deben realizar un reemplacamiento.
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Calendario y costo del reemplacamiento edomex 2026
Con el reemplacamiento se obtiene las placas y tarjeta de circulación, por lo que los vehículos pueden ser identificados plenamente en circulación, y en caso de estar al corriente, el costo del vehículo se incrementa.
Las y los contribuyentes cuentan con seguridad pública con el reemplacamiento, además de ayudar en la investigación de delitos que sean cometidos con vehículos, por lo que es importante realizar este proceso.
El programa está vigente desde el 1 de abril y continuará hasta el 31 de agosto del 2026, y el calendario corresponde al último dígito de la placa que se tiene actualmente.
- Las placas con terminación 1 y 2 deben realizar el trámite en abril
- Las placas con terminación 3 y 4 deben realizar el trámite en mayo
- Las placas con terminación 5 y 6 deben realizar el trámite en junio
- Las placas con terminación 7 y 8 deben realizar el trámite en julio
- Las placas con terminación 9 y 0 deben realizar el trámite en agosto
El costo del reemplacamiento 2026 de Edomex es el siguiente:
- Vehículos particulares: Mil 161 a mil 194 pesos
- Motocicletas: 864 pesos a 888 pesos
- Vehículos de carga: 2 mil 425 pesos
Las placas tienen una vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, y no realizar el reemplacamiento puede generar una multa de 20 Unidad de Medida y Actualización vigente; que son más de 2 mil 300 pesos, además de la retención del vehículo.
Actualmente este trámite puede realizarse en línea mediante el portal oficial, e incluso se cuenta con una nueva modalidad que permite que se puedan recibir las placas, engomado y o tarjeta de circulación a domicilio.
Además, se cuenta con 3 y 6 meses sin intereses disponibles al pagar la tenencia y derechos de control vehicular si se realiza el pago en los canales oficiales, y las tarjetas participantes son VISA, MasterCard, Banamex, HSBC y American Express.
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