Crece casi 7 veces la desaparición de adolescentes y de jóvenes en Nayarit

INTEGRANTES del colectivo Por Nuestros Corazones en búsqueda, el 13 de abril.

Los casos de desaparición de hombres jóvenes de entre 15 y 19 años en Nayarit tuvieron un aumento de casi siete veces con Miguel Ángel Navarro Quintero, ya que en el primer año de su gobierno estatal se reportaron cinco y en el 2025 el número se disparó a 33.

Para los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas la situación es clara. Consultados por La Razón, atribuyeron este incremento a que los menores hombres son reclutados por los grupos del crimen organizado, y concretamente el Cártel de Sinaloa, luego de las bajas que genera la disputa que sostienen dos facciones de ese grupo delictivo desde el año antepasado.

El Dato: PARA EL CENTRO Red Transformando Vidas hay relación entre adicciones y personas desaparecidas, pues un porcentaje de ellas tiene antecedentes de consumo de drogas.

Rosa María Jara Montes, lideresa del colectivo Por Nuestros Corazones, expuso que, en la zona norte del estado de Nayarit, en los límites territoriales con Sinaloa, es donde se están reportando más casos de hombres jóvenes desaparecidos, quienes son obligados a unirse a las filas de la delincuencia organizada.

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“Creemos que las desapariciones son por la disputa de la plaza entre el crimen organizado que hay ahorita al norte del estado y pues toman a muchos jóvenes, principalmente hombres, aunque el número de mujeres desaparecidas también se ha incrementado muchísimo; sigue siendo, en la mayoría, digamos en 80 por ciento de hombres que van desde los 15 años hasta los 25”, detalló.

53 mujeres jóvenes no localizadas en el gobierno de Navarro

LOS MAYORES, TAMBIÉN. Sin embargo, detalles estadísticos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) refieren que el aumento de estos casos de jóvenes de entre 15 y 19 años no es el único, pues también los del rango entre 25 y 29 tuvieron un incremento de casi cinco veces, ya que fueron reportados 8 en 2021 y 39 en 2025.

De igual manera, la lideresa del colectivo Guerreras en Búsqueda de Nuestros Tesoros, Virginia Garay Cazares, dijo que la cifra real de desaparecidos es todavía mayor y no coincide con los números del registro oficial, debido a que muchas familias no denuncian por miedo.

“No denuncian por miedo y amenazas, porque han tenido que desplazarse de sus hogares. La situación es grave en el estado de Nayarit”, afirmó.

La activista apuntó que en el municipio de Huajicori hay un incremento “muy alto” en las desapariciones, pero todas no han sido denunciadas por miedo, luego de ser amenazadas.

FOCO ROJO. El municipio de Huajicori colinda directamente al noroeste con el estado de Sinaloa. Al ser un municipio fronterizo en la Sierra Madre Occidental, se ubica solamente a 15 kilómetros del estado sinaloense.

El 13 de mayo de 2025, el Palacio Municipal de Huajicori fue blanco de un ataque armado que, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales, estuvo vinculado a la creciente disputa entre Los Chapitos y la facción de Los Mayitos, liderada por Ismael El Mayito Flaco Zambada, hijo de Ismael El Mayo Zambada.

Este incidente se enmarca en una serie de hechos violentos que han sacudido la región. Cuatro días antes, en el mismo municipio, se encontraron los cuerpos de dos hombres, junto a los que fue dejado un narcomensaje escrito.

De acuerdo con el RNPDNO, en el municipio de Huajicori los casos de personas desaparecidas de todas las edades tuvieron un incremento también de siete veces, ya que los casos pasaron de 2 a 14 en el periodo 2021-2025.

AL ALZA. A nivel general, los casos de personas desaparecidas en Nayarit aumentaron 196 por ciento al comparar el primer y el penúltimo año del gobierno del morenista Miguel Ángel Navarro Quintero.

Durante todo 2021 —año en que tomó protesta el mandatario—, en Nayarit se reportaron 108 personas desaparecidas, mientras que en 2025 la cifra subió a 320.

Los casos de hombres desaparecidos tuvieron un incremento de 218 por ciento al comparar 2021 con 2025, ya que pasaron de 79 a 252, mientras que en las mujeres el fenómeno aumentó 134 por ciento, al pasar de 29 a 68 expedientes.

Durante 2025, el municipio con más casos de desaparecidos fue Tepic, al registrar 125, mientras que en 2021 se reportaron 31, lo que representa un crecimiento de 303 por ciento.

Los otros cuatro municipios con más casos de desaparecidos durante 2025 fueron: Bahía de Banderas (50), Xalisco (28), Acaponeta (21) y Tecuala (18).

En 2021, los municipios con mayores casos, además de Tepic, fueron: Bahía de Banderas (19), Compostela (15), Santiago Ixcuintla (9) y Tecuala (5).

INFILTRADOS. Los colectivos mencionaron que en la desaparición de personas también están involucrados policías estatales, quienes siguen en el puesto desde que estaba el exfiscal detenido Édgar Veytia.

“En Nayarit tenemos sufriendo eso desde hace ya unos años, desde que estaba el fiscal Édgar Veytia, pero todavía existen personas policías que trabajaban con él; están en diversos cargos y continúan laborando. Nosotros seguimos sufriendo con el tema de los desaparecidos”, dijo Virginia Garay Cazares.

Rosa María Jara Montes, del colectivo Por Nuestros Corazones, indicó que en su colectivo hay cinco casos en los que están involucrados los elementos estatales en casos de desapariciones.

“Está el caso de Compostela, donde los policías detienen a un joven y lo desaparecen; ya nunca más se supo de él hasta la fecha”, aseguró.

Añadió que este fenómeno no es nuevo, pues recordó que su hijo fue desaparecido por un comandante en el año 2017 y desde entonces no se sabe de él.

“Ese día que desaparece mi hijo, desaparecen 20 jóvenes y todos fueron perpetrados por las mismas autoridades de la fiscalía del estado. Recientemente hay un caso de 2025, que es hacia el norte del estado, donde ahorita están de una manera desorbitada las desapariciones, que es Huajicori, Tecuala y Acaponeta, en el límite con Sinaloa”, recalcó.

FLAGELO INCONTENIBLE ı Foto: Especial