Se incendia camioneta en la México - Querétaro, cerca de la caseta ‘Las Palmillas’

Se incendia camioneta en carretera México - Querétaro, cerca de la caseta ‘Las Palmillas’.

La Guardia Nacional informó que una camioneta se incendió en la carretera México - Querétaro, cerca de la caseta de cobro conocida como ‘Las Palmillas’.

El vehículo se incendió cuando viajaba cerca del kilómetro 147+000, con dirección a la Ciudad de México.

Al lugar acudieron elementos de bomberos para combatir el incendio, el cual generó una gran columna de humo negro.

Así se ve el incendio de una camioneta en la carretera México - Querétaro. ı Foto: Especial.

Los primeros reportes indicaban que el siniestro habría ocurrido presuntamente por un corto circuito en el vehículo; sin embargo, las autoridades tendrán que investigar el origen.

El siniestro provocó afectaciones en la vía, misma que registró largas filas de automóviles.

Las autoridades pidieron a los conductores atender las indicaciones del personal de emergencias, a fin de evitar una tragedia mayor.

#TomePrecaución en #Querétaro se registra cierre parcial de circulación por #VehículoIncendiado cerca del km 147+000, de la carretera México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro "Las Palmillas", con dir. a CDMX. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/d5dq9TDq8q — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 17, 2026

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si hay personas lesionadas o muertas por el incendio en la carretera México - Querétaro.

En redes sociales se pudieron observar videos que mostraron la magnitud del incendio en la camioneta. El siniestro generó preocupación en las personas que transitaban por la vía.

Impresionante incendio en la caseta de #Palmillas.



Una camioneta ardió en llamas con dirección a la #CDMX.



Un corto circuito habría sido el causante del fuego y no se reportan lesionados. pic.twitter.com/AyWMoal6tv — Quadratín EMX (@QuadratinEdomex) April 17, 2026

Ocurre otro accidente en la autopista México - Querétaro

En la autopista México - Querétaro también se registró un accidente, en el que un vehículo se salió de la cinta asfáltica en el kilómetro 85 de la vía.

Este accidente ya fue atendido, pero generó largas filas de automóviles con dirección a la Ciudad de México.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoQuerétaro, km 85, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️. — CAPUFE (@CAPUFE) April 17, 2026

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