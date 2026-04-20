Confianza, certeza y seguridad favorecieron inversión mayor a 277 mil mdp en Oaxaca

Resultado de una política de atracción de inversiones incluyente y sostenible, reforzada por acciones en materia de gobernabilidad, certeza jurídica, seguridad y confianza hacia la administración estatal, Oaxaca ha logrado inversiones de hasta 277 mil millones de pesos, dando legitimidad a las labores implementadas por la Primavera Oaxaqueña.

Durante la conferencia de prensa de este lunes encabezada por el Gobernador Salomón Jara Cruz, se informó que, al corte del mes de abril de 2026, la entidad atrajo 347 proyectos privados, lo que ha generado más de 96 mil empleos.

Además, como parte de próximas acciones, el estado contará con 29 proyectos insignia de inversión, de los cuales siete estarán en la región Istmo de Tehuantepec y tendrán un monto de 234 mil millones de pesos, lo que abrirá 21 mil espacios laborales.

Por su parte, se realizarán 2 estrategias turísticas, una en Valles Centrales y otra en la Costa, con una inversión de 9 mil millones de pesos y oferta laboral para más de 35 mil personas.

También llegarán 20 nuevas empresas, de estas, 17 estarán en las regiones Costa, Sierra Sur y Valles Centrales; seis tendrán presencia en las ocho regiones de Oaxaca y tres arribarán por primera vez al estado.

El titular de la Secretaría de Economía, Raúl Ruiz Robles destacó que, la planta de aluminio de alto valor agregado estratégicos y el molino para la planta cementera en el Istmo de Tehuantepec, así como un nuevo hotel de gran turismo en los Valles Centrales, son solo tres de los grandes proyectos que detonarán la inversión y generación de empleos.

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FGR