Van más 7 horas de bloqueo en Periférico Norte; automovilista decide enfrentar a manifestantes

Un grupo de trabajadores de bares y restaurantes clausurados decidieron realizar un bloqueo en Periférico Norte, el cual cumple 7 horas generando una gran afectación. En este sentido un automovilista decidió enfrentar a los manifestantes.

El conductor afectado por la manifestación decidió agarrar un palo y enfrentar a los dueños y trabajadores de bares y restaurantes. El hombre comenzó a agredir a los inconformes, situación que fue respondida.

De esta forma, comenzó un enfrentamiento en el cual los manifestantes comenzaron a lanzar palos, llantas y piedras al conductor que había reclamado por el cierre de Periférico Norte.

Luego de más de siete horas de bloqueo, un automovilista encaró a los manifestantes que protestaban sobre Periférico Norte, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.



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¿Qué exigen los manifestantes?

Los manifestantes realizaron el bloqueo de la vía para exigir la reapertura de sus negocios, luego de un operativo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En 2014, la autoridad inspeccionó 3 mil 282 negocios por su posible uso en la comisión de homicidios, secuestros, delitos contra la salud y de violencia de género.

Según cifras de la Fiscalía del Estado de México, 821 de los negocios inspeccionados fueron asegurados.

¿Cuáles vías están afectadas?

Las vías que presentan alta afluencia vehicular son:

Mario Colin

Vía Adolfo López Mateos

Avenida Lomas Verdes

Además de este bloqueo, los automovilistas también enfrentaron los trabajos de rehabilitación del Periférico Norte, situación que provoca tránsito vehicular hasta los límites con Tlalnepantla.

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JVR