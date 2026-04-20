Festeja Huixquilucan Día del Niño con show de Lagrimita y Costel

Con motivo de la celebración del Día del Niño, más de 30 mil personas participaron en diversas actividades como obras de teatro, juegos mecánicos, show de Lagrimita y Costel, entre otras sorpresas, que organizó el Gobierno de Huixquilucan para brindar a los pequeños momentos de diversión en familia, en un ambiente sano y de recreación.

En el marco de este festejo, que se llevó a cabo en el Complejo Rosa Mística del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, junto con el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, acompañaron a miles de niños a disfrutar de más de 100 atracciones que combinaron adrenalina, risas, diversión y distintas emociones.

En esta fiesta llena de sorpresas, la alcaldesa compartió que, desde hace más de una década, se reconoce y se celebra la infancia en el territorio, además de que se trabaja 24/7 para construir un entorno seguro, amoroso y libre de violencia, con el fin de impulsar su desarrollo pleno e integral.

“Festejamos a nuestros niños con este tipo de eventos, los cuales realizamos con mucho cariño y porque tenemos finanzas sanas y transparentes. Nuestro objetivo es construir una infancia feliz para todas las niñas y niños huixquiluquenses. Seguiremos trabajando con el corazón, para que nuestros pequeños siempre tengan una sonrisa y el Día del Niño es una buena ocasión para reafirmar nuestro compromiso con el futuro de nuestro municipio”, indicó la presidenta municipal.

Para recibir a las niñas, niños y papás, el Complejo Rosa Mística fue ambientado con dinosaurios a tamaño escala, para que los asistentes se tomaran sus fotografías del recuerdo con estas figuras y la alcaldesa Romina Contreras recorrió los más de cien juegos mecánicos y atracciones instalados en el Complejo Rosa Mística.

En este festejo, familias completas gozaron y se divirtieron del show estelar de “Lagrimita y Costel”, un espectáculo para chicos y grandes, el cual mezcló comedia, música y números interactivos con el público. También, disfrutaron con “Las Guerreras K-Pop”, los personajes de “Super Mario”, así como los shows de “Dinosaurios” y de “Luli Pampín y Plimplín”, quienes animaron al público con música y representaciones que echaron a volar la imaginación y creatividad de los asistentes.

En tanto, el senador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, recordó que el Sistema Municipal DIF Huixquilucan, desde el 2016, cuando Romina Contreras encabezaba esta institución, logró un verdadero cambio en beneficio de quienes más lo necesitan, por lo que reconoció el trabajo constante que se realiza en el municipio, convirtiéndolo en un referente a nivel estatal y nacional.

Durante el desarrollo del festejo, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Ana Luisa Pérez Aguilar, indicó que estas acciones forman parte del plan de gobierno de la alcaldesa Romina Contreras, con el objetivo de robustecer el tejido social, mediante actividades recreativas que priorizan la felicidad de las niñas y niños de todo el territorio.

Al finalizar la celebración, por parte del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, se repartieron juguetes a cada uno de los niños que asistieron al festejo y, de este modo, promover la sana convivencia y asegurar una niñez plena.

Cabe recordar que el Gobierno de Huixquilucan pone en marcha programas en beneficio de los niños del territorio, sobre todo de los que viven una situación de vulnerabilidad, como la reciente apertura de un nuevo comedor comunitario infantil en la colonia Constituyentes de 1917, el cual se suma a los cinco espacios de este tipo instalados en diversas partes del municipio, en donde se ofrece comida balanceada de tres tiempos a muy bajo costo.

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FGR