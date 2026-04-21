Procesan a conductor detenido con 117 kilos de cocaína en autopista federal

Un juez federal ordenó el inicio de proceso penal contra Giovanny Enrique “N”, tras su detención con 117 kilogramos de clorhidrato de cocaína en Michoacán.

La Fiscalía General de la República confirmó que el imputado enfrentará cargos por delitos contra la salud en la modalidad de transporte de narcóticos, uno de los ilícitos más castigados en el país por su vínculo con redes de distribución.

El aseguramiento ocurrió en marzo sobre la autopista de Occidente México-Guadalajara, a la altura de la caseta de cobro de Ecuandureo, un punto estratégico para el tránsito de mercancías hacia el Bajío y el Pacífico. Elementos de la Guardia Nacional interceptaron al conductor cuando circulaba en un tractocamión acoplado a un semirremolque.

Durante la inspección localizaron la sustancia ilícita, cuyo peso total alcanzó los 117 kilogramos, ocultos en la unidad de carga.

La #FGR, a través de #FECOR en #Michoacán, obtuvo vinculación a proceso contra Giovanny “N”, por su probable participación en el delito de contra la salud. En marzo pasado, fue detenido cuando viajaba a bordo de un tractocamión, acoplado a un semirremolque, junto con 117 kg. de… pic.twitter.com/UQMa7lMNeQ — FGR México (@FGRMexico) April 21, 2026

Autoridades trasladaron al detenido, junto con el vehículo y la droga asegurada, ante el Ministerio Público Federal. El expediente se integró mediante un Informe Policial Homologado, documento clave para sustentar la legalidad de la detención y el aseguramiento. Con estos elementos, la fiscalía federal en Michoacán avanzó en la judicialización del caso.

En la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, presentó los datos de prueba ante el juez de control. Tras el análisis de la información, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso, dictó prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria.

La resolución implica que el imputado permanecerá en un centro penitenciario mientras la fiscalía fortalece la carpeta de investigación. Durante ese periodo, el Ministerio Público podrá recabar más pruebas, como peritajes, testimonios o informes técnicos, que permitan sustentar la acusación en una eventual etapa de juicio.

El caso se suma a los operativos que el Gabinete de Seguridad federal despliega en carreteras del país para frenar el tráfico de drogas. La autopista donde ocurrió la detención figura como uno de los corredores con mayor movimiento de carga, lo que la convierte en una ruta utilizada por organizaciones criminales para el traslado de estupefacientes.

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MSL