Secuestran a hombre en hospital de Pemex en Minatitlán tras persecución armada

Secuestran a hombre en hospital de Pemex en Minatitlán

Un hombre fue privado de la libertad la mañana de este miércoles 22 de abril de 2026 en el estacionamiento del Hospital Regional de Pemex en Minatitlán, luego de una persecución armada que generó movilización de fuerzas de seguridad en el sur de Veracruz.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima se desplazaba a bordo de un Volkswagen Gol blanco, cuando comenzó a ser perseguida por sujetos armados que viajaban en un Volkswagen Jetta negro.

🚨Un hombre fue secuestrado en el estacionamiento del Hospital Regional de Pemex en Minatitlán, Veracruz, tras una persecución armada.



La víctima viajaba en un Volkswagen blanco y fue perseguido por sujetos armados en un Jetta negro, reportan medios locales.



Los agresores lo… pic.twitter.com/OooCQUFYu4 — Azucena Uresti (@azucenau) April 22, 2026

Durante la huida, los agresores habrían disparado en repetidas ocasiones, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo e impactara contra un árbol dentro del estacionamiento del hospital.

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Testigos refieren que las detonaciones generaron momentos de pánico entre personas que se encontraban en la zona, al tratarse de un área concurrida por pacientes y personal médico.

Tras el choque, los hombres armados descendieron de la unidad en la que viajaban y sometieron al conductor, quien presuntamente resultó herido durante el ataque.

Posteriormente, lo subieron por la fuerza al Jetta negro y huyeron del lugar con rumbo desconocido, consumando la privación ilegal de la libertad en cuestión de minutos.

Luego del incidente, autoridades desplegaron un operativo en la zona y procedieron al acordonamiento del estacionamiento del hospital.

Peritos realizaron el levantamiento de indicios, entre ellos casquillos percutidos, como parte de las diligencias iniciales.

Hasta el momento, se reporta la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a la víctima y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del hombre secuestrado, ni se han dado a conocer posibles líneas de investigación sobre el móvil del ataque.

Tampoco hay información pública sobre su estado de salud tras la agresión armada previa al secuestro.

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MSL