Mara Lezama anuncia 7 nuevos proyectos estratégicos para Cozumel y Mahahual

La gobernadora de Quintana Roo señaló que los proyectos fueron aprobados en sesión del Fideicomiso de Turismo Crucerista.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció 7 nuevos proyectos para Cozumel y Mahahual aprobados durante la sesión del Comité Técnico del Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista que se realizó en esta Isla, con la presencia de Michele Paige, directora ejecutiva de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA).

Estos son: la rehabilitación del malecón de Cozumel, con asta bandera; la rehabilitación del malecón de Mahahual; la rehabilitación de calles del centro de Mahahual; la rehabilitación de la Plaza El Faro en Mahahual; un seguro paramétrico contra daños catastróficos; el fortalecimiento del cuerpo de bomberos de Cozumel y los estudios para la regeneración de playas en Cozumel.

“Hay muchos más proyectos que vienen detrás con este Fideicomiso, en donde tenemos muy claro lo que es la prosperidad compartida que llega del mar”, expresó Mara Lezama al agradecer a los directivos y ejecutivos de las líneas de cruceros que arriban a Cozumel y Mahahual.

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La gobernadora de Quintana Roo añadió que el futuro, lo que sucederá en los próximos años en Cozumel y Mahahual “lo estamos escribiendo ahora, lo que queremos para las futuras generaciones de gente que vive aquí, en el estado. Y también para los cruceristas que nos visitan”.

🚢🛣️🚒 Conoce los 7 proyectos que aprobamos en la sesión del Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista y que realizaremos en #Cozumel y #Mahahual para impulsar un turismo que cuida el medio ambiente, fortalece la seguridad y mejora la vida de nuestra gente. 🙌🏽🏖️🌊✨ pic.twitter.com/6tW7b0xhVC — Mara Lezama (@MaraLezama) April 23, 2026

Reconoció el compromiso de todas y todos los integrantes del Comité por crear oportunidades para una verdadera prosperidad compartida. Puntualizó que este gobierno humanista con corazón feminista seguirá trabajando bajo los principios de honestidad, transparencia y acceso a la información.

Entre los asistentes acompañaron a la gobernadora Mara Lezama el senador Eugenio Segura; el presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón Méndez; la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández; el secretario estatal de Turismo y secretario Técnico del Comité, Bernardo Cueto Riestra.

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JVR