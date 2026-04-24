Gobierno de San Luis Potosí y cuerpos de rescate controlan incendio en Eje 132 de la Zona Industrial.

Como parte de la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mantener una respuesta inmediata y coordinada ante cualquier situación de emergencia, el Gobierno del Estado, a través de diversas corporaciones, atendió la tarde de este viernes un incendio registrado en la empresa Industria Vidriera del Potosí, ubicada en el Eje 132 de la Zona Industrial.

En las labores participaron el Honorable Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Estatal, Comisión Estatal del Agua, Guardia Civil Estatal y autoridades municipales de la Capital y Villa de Pozos, además de la brigada interna de la empresa, logrando una respuesta interinstitucional oportuna para el control de la situación.

De acuerdo con los protocolos de seguridad y tras la evaluación del incidente, se realizó la evacuación preventiva de 200 personas, misma que se llevó a cabo en completo orden y tranquilidad. No se reportan personas lesionadas ni fallecidas. Se recomienda evitar la zona y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades presentes mientras continúan las labores correspondientes.

Ahijadxs, les informo que el incendio registrado en una empresa del Eje 132 en la Zona Industrial ya está bajo control. 🚨💪



Desde el primer momento actuamos de manera inmediata y coordinada con Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, autoridades municipales y brigadas… pic.twitter.com/orSgCd5RL5 — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) April 25, 2026

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JVR