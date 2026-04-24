Quintana Roo refuerza combate al sargazo con más de 1,500 metros de barreras y nueva flota marítima

Ante el arribo histórico de sargazo en el Caribe mexicano, autoridades federales y estatales reforzaron la estrategia de contención con nuevas barreras, embarcaciones y un enfoque de aprovechamiento económico del alga, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante una gira de trabajo junto a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, la mandataria destacó que en lo que va de 2026 se han instalado mil 500 metros de barreras marinas y se prevé alcanzar hasta 16 mil metros para contener el sargazo antes de que llegue a las playas.

“Estamos frente a un flagelo, pero lo estamos atendiendo”, afirmó.

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Como parte de la estrategia, se incorporó el buque oceánico Natans, al que se sumará una nueva embarcación de mayor capacidad —denominada “Sargassum”— capaz de recolectar hasta 600 toneladas diarias, el doble de lo que actualmente puede levantar el primero.

📍#SemarnatEnTerritorio | En Cancún, Quintana Roo, la secretaria @aliciabarcena recorrió el Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo del @GobQuintanaRoo, donde se da seguimiento permanente a este fenómeno en el Caribe mexicano. 🌊



🛰️ Desde este centro se procesan datos e… pic.twitter.com/6zUckYnGRB — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) April 24, 2026

A estas acciones se suman 11 buques sargaceros, 22 embarcaciones menores y cuatro unidades especializadas en aguas someras, en coordinación con la Secretaría de Marina.

Bárcena destacó que el objetivo es recolectar el alga en altamar, antes de que llegue a la costa, donde su descomposición genera gases tóxicos y malos olores que afectan tanto a la población como a la actividad turística.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales subrayó que el sargazo es consecuencia del cambio climático y de alteraciones en corrientes oceánicas, así como del exceso de nutrientes provenientes de distintas regiones.

“El volumen que está llegando es histórico, mucho mayor que el del año pasado”, advirtió.

Explicó que el fenómeno tiene un alcance regional que afecta a todo el Caribe, con grandes concentraciones originadas en el Atlántico y desplazadas por corrientes marinas desde África y Sudamérica.

Uno de los ejes centrales de la estrategia es transformar el sargazo en un recurso. Para ello, se impulsa la creación de un Parque de Economía Circular en Puerto Morelos, donde se buscará aprovechar el alga en distintos procesos productivos.

“Se trata de convertir un pasivo en un activo”, señaló Lezama.

Las autoridades destacaron la coordinación entre el gobierno estatal, la Secretaría de Marina y dependencias federales, que también han incrementado el personal dedicado a la limpieza de playas, especialmente en zonas turísticas.

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MSL