‘Teleférico de Morelia inicia operaciones en septiembre’, anuncia Alfredo Ramírez Bedolla

El 30 de septiembre de este año en Morelia entrará en función el segundo teleférico de Michoacán, el cual cuenta con una inversión 100 por ciento estatal cercana a los 3 mil millones de pesos, sin generar deuda pública.

Así lo aseguró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien señaló que “hay una capacidad para movilizar al día a 46 mil personas, es decir, el doble de lo proyectado, para atender la demanda de manera oportuna”.

Agregó que será durante el noveno mes de este año que inicien operaciones las primeras cuatro de siete estaciones del teleférico de Morelia para viajar de norte a sur, en un tiempo de 15 minutos.

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El mandatario informó que la obra registra un avance general del 68 por ciento y que entre los meses de diciembre de 2026 y enero de 2027 estará lista la segunda parte, es decir, de la estación 4 a la 7.

En materia de movilidad, el gobernador explicó que el pasado 18 de abril fue inaugurado el primer teleférico de Michoacán, ubicado en la ciudad de Uruapan, donde el Gobierno estatal destinó 3 mil 200 millones de pesos.

Además, para el 12 de mayo arrancarán las obras para construir las estaciones del Morebús, un sistema de transporte que contempla una inversión conjunta entre Federación y Estado de 2.9 mil millones de pesos para una primera etapa que conectará la zona poniente de la capital michoacana.

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JVR