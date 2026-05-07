Secuestradora prófuga 12 años cae en Zacatecas

LA FISCALÍA General del Estado de Zacatecas detuvo a Alejandra “N”, quien por casi 12 años estuvo prófuga de la justicia y era buscada por las autoridades de Aguascalientes por el delito de secuestro.

Presuntamente la detenida participó en 2014 en la privación ilegal de una mujer, en complicidad con otras personas, entre ellas Miguel “N”, condenado a 50 años de prisión por ese hecho en septiembre de 2015.

Las investigaciones establecieron que los agresores golpearon a la víctima y la ataron de pies y manos, para posteriormente cubrirle los ojos y subirla a un vehículo. Mientras lo anterior se desarrollaba, el 25 de septiembre de 2014, la imputada, identificada como Alejandra, en compañía de otra mujer, vigilaba la salida del sitio donde ocurrió el ilícito para facilitar su comisión.

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Luego de un compás de espera de algunos minutos, los responsables exigieron 300 mil pesos a los familiares de la víctima a cambio de su liberación.

Una vez realizado el depósito, la afectada fue abandonada en las inmediaciones de un balneario localizado sobre avenida Héroe Inmortal, donde finalmente recuperó su libertad.

“Derivado de trabajos realizados por elementos investigadores, se logró establecer la identidad de la ahora detenida, lo que permitió avanzar en la integración del expediente y en las acciones legales correspondientes”, señaló la Fiscalía de Zacatecas en una comunicación.

50 años de prisión purgará un cómplice de la detenida

Su similar de Aguascalientes indicó que, tras diversos procesos de litigación, la autoridad judicial concedió la orden de aprehensión en contra de Alejandra “N”, la cual fue cumplimentada con el apoyo de autoridades homólogas de Zacatecas, quienes realizaron su entrega conforme a los protocolos establecidos.

En este sentido, la mujer detenida fue trasladada al estado de Aguascalientes y puesta a disposición ante el juez de la causa, quien le impuso el auto de formal prisión mientras avanza el proceso legal