Acusan retención de periodistas mientras trabajaban en Tecámac.

Un grupo de periodistas acusaron la retención de sus colegas en Tecámac, Estados de México. Presuntamente, fue una actuación de pobladores y autoridades del municipio mexiquense.

El hecho quedó grabado en videos, los cuales muestran a los elementos de seguridad, vestidos con playeras negras y otros de camisa café, con chaleco antibalas.

En los videos, publicados en redes sociales, se pudo contabilizar a al menos 5 elementos interactuando con los periodistas.

De acuerdo con otros comunicadores, los uniformados los abordaron mientras realizaban su labor en calles de Tecámac, Estados de México.

“Los periodistas Leonardo Núñez y Eduardo Buendía de Mexicanos Contra la Corrupción, se encontraban realizando una investigación periodista sobre corrupción cuando fueron retenidos por pobladores y autoridades de Tecámac”, escribió Héctor de Mauleón en su perfil de la red social X.

Hasta el momento, se desconoce la causa de la retención de ambos comunicadores y tampoco se sabe de su paradero.

Las autoridades del municipio mexiquense no se han pronunciado sobre este hecho ocurrido este 14 de mayo de 2026.

La periodista Azucena Uresti afirmó que no han sido liberados, a pesar de que la propia fiscalía se niega a recibirlos dado que no cometieron delito alguno.

🚨Los periodistas Leonardo Núñez y Eduardo Buendía siguen retenidos por autoridades municipales al exterior de la fiscalía.



Se reporta que no han sido liberados a pesar de que la propia fiscalía se niega a recibirlos dado que no cometieron delito alguno. https://t.co/srI6OOfLKA — Azucena Uresti (@azucenau) May 14, 2026

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JVR