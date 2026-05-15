Abandonan a un bebé en un viaje de plataforma, policías logran salvarlo

Un bebé de tan solo seis meses de edad fue rescatado por elementos de la policía municipal de Ecatepec, Estado de México, luego de haber sido abandonado en el asiento trasero de un vehículo de transporte por aplicación.

Los hechos ocurrieron cuando un hombre, identificado posteriormente como Raúl “N”, abordó un automóvil Nissan Versa gris en la colonia Luis Donaldo Colosio con el menor en brazos, solicitando un viaje con destino a la colonia Laureles.

Al llegar a un taller mecánico de la zona, el sujeto descendió para recoger una motocicleta y le pidió al chofer de la plataforma que lo siguiera, argumentando que no podía cargar al bebé mientras conducía la moto.

Sin embargo, metros más adelante, sobre la Vía Morelos, el motociclista aceleró a fondo y se perdió entre el tráfico, dejando al pequeño desamparado a bordo del taxi.

Así fue el rescate del bebé

Al percatarse de la huida, el conductor de la aplicación se dirigió de inmediato al fraccionamiento Los Héroes Primera Sección, donde interceptó una patrulla del Sector 12 para solicitar auxilio.

La oficial María Teresa Reséndiz Ramírez, una de las primeras en atender la emergencia, relató las condiciones de vulnerabilidad en las que hallaron al menor. Comentando que se encontraba sucio y muy descuidado.

Al registrar la mochila que el sospechoso olvidó al lado del bebé, los policías hallaron dos botellas de alcohol y un biberón con atole echado a perder.

😡🤯 ~ De verdad que hay quienes no tienen padre...



🍼 Un bebé de seis meses de edad fue abandonado a bordo de un taxi de aplicación en Ecatepec, Estado de México.



😑 El padre, identificado como Raúl Michell "N", habría abordado el taxi con el menor en brazos, posteriormente,… pic.twitter.com/pnLH16vp4V — El Valle (@elvallemexico) May 15, 2026

Intentó reclamarlo y terminó detenido

Cinco horas después de que se diera el reporte, Raúl “N” acudió a las oficinas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores de Ecatepec.

El hombre se presentó en el lugar para reclamar que le entregaran al menor, asegurando ser su padre.

Sin embargo, la procuradora municipal, determinó que el bebé permanecería bajo resguardo absoluto de la institución debido a irregularidades.

El supuesto padre no pudo acreditar su parentesco legal, ya que el menor no cuenta con registro, acta de nacimiento ni CURP, además, las autoridades solicitaron la comparecencia de la madre del niño, pero esta nunca se presentó al lugar.

Por esto, el supuesto padre fue detenido ahí mismo por la Unidad de Atención a Víctimas y llevado ante el Ministerio Público, donde ya se le investiga por abandono y descuido del menor.

Por su parte, el bebé fue trasladado a la Casa Hogar del DIF local para recibir comida, atención médica y apoyo psicológico.