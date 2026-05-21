Habría solicitado un millón de pesos

Destituyen a alcaldesa de Jiquipilas por presunta extorsión a empresa avícola en Chiapas

Blanca Chiu López fue separada del cargo tras ser acusada de exigir un millón de pesos para permitir operaciones comerciales

Separan del cargo a alcaldesa de Jiquipilas
Separan del cargo a alcaldesa de Jiquipilas Foto: Redes sociales
Por:
Mariana Salazar Lozada

La presidenta municipal de Jiquipilas, Chiapas, Blanca Yaneth Chiu López, fue separada de su cargo tras ser acusada de presuntamente extorsionar a una empresa avícola con la exigencia de un millón de pesos a cambio de permitir sus operaciones en el municipio.

La medida fue confirmada por el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, quien informó que la alcaldesa enfrenta una investigación por los delitos de corrupción y extorsión en agravio de la empresa Grupo Avimarca.

De acuerdo con las autoridades estatales, la edil morenista habría solicitado el pago al representante legal de la compañía, Ignacio de Jesús Castro Gutiérrez, para permitir el desarrollo de actividades comerciales dentro de Jiquipilas, municipio ubicado en la región Frailesca de Chiapas.

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