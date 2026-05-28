Esaú López pide licencia como alcalde de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca.

Esaú López pidió licencia a su cargo como alcalde de San Pablo Villa de Mitla , Oaxaca, después de que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo responsabilizara públicamente de presuntas agresiones contra maestros.

“En cumplimiento a mis valores y principios he tomado la decisión de pedir licencia de manera indefinida al cargo público de presidente municipal constitucional del municipio de San Pablo Villa de Mitla”, indicó en un comunicado.

Esaú López agregó que dicha licencia es de manera indefinida, con el único fin de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realice las investigaciones correspondientes y deslinde responsabilidades.

“Lo hago desde la convicción de que ningún puesto vale más que la verdad y de que ninguna autoridad debe convertirse en obstáculo para que la justicia cumpla su función“, escribió el edil en una publicación en las redes sociales del municipio.

El hecho que derivó en la licencia de Esaú López

Más temprano, se registró un enfrentamiento entre pobladores y maestros de la Sección 22 de la CNTE por un bloqueo total en la carretera federal 190, la cual conecta hacia el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Lo que comenzó como un intento de diálogo escaló rápidamente cuando civiles armados con fusiles R15 y personas con uniformes policiales irrumpieron realizando detonaciones de arma de fuego para dispersar la protesta, desatando el pánico.

Posteriormente, los pobladores retuvieron al menos a 18 maestros, mientras que un grupo de manifestantes incendió un tráiler y quemó llantas en la comunidad de Unión Zapata en respuesta.

A raíz de los ataques, la dirigencia de la CNTE rompió las mesas de negociación que mantenía en la Ciudad de México con la Secretaría de Gobernación (Segob) acusando una “represión”.

Por último, los maestros terminaron replegando su movilización unos kilómetros, instalando un nuevo bloqueo a la altura del penal de Tanivet, en el municipio vecino de Tlacolula.

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JVR