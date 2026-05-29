Gastarán 1.5 mdp en proyectar el Mundial

El municipio de Córdoba, Veracruz, aprobó destinar hasta un millón y medio de pesos para proyectar, en espacios públicos, partidos del Mundial de futbol, a pesar de que algunos de sus integrantes advirtieron sobre la necesidad de enfocar los recursos en las prioridades y de que recientemente el personal de salud protestó por la falta de medicamentos en los centros hospitalarios.

Medios locales reportaron que la autorización se realizó en una sesión de cabildo en la cual la mayoría de los regidores avaló el contrato que permitirá proyectar los encuentros de la Selección Mexicana y la final del Mundial en pantallas gigantes colocadas en espacios públicos.

El gobierno municipal no ha informado oficialmente cuántos partidos serán transmitidos ni el número total de espacios públicos que serán habilitados para las proyecciones; únicamente se informó que las transmisiones se realizarán principalmente en la explanada del parque 21 de Mayo, con acceso gratuito para la población.

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El presidente municipal de Córdoba, el morenista Manuel Alonso Cerezo, dijo que la decisión se dio con la finalidad de generar espacios de convivencia familiar y recreación durante el desarrollo de la competencia deportiva internacional.

Sin embargo, la medida no fue bien recibida por algunos integrantes del cuerpo edilicio, quienes cuestionaron el gasto y consideraron que hay otras prioridades en el uso de recursos públicos.

La síndica Irene Sedas González emitió su voto en abstención y consideró que ese millón y medio de pesos podría irse a las necesidades más apremiantes de sus gobernados.

“Mi voto va a ser en abstención, porque basándonos en la Ley de Austeridad de Veracruz, y viendo las necesidades que tiene la ciudad, considero que ese millón y medio podría irse a las necesidades de la población” más sensibles, expresó la edil, durante la sesión.

Añadió que el municipio enfrenta diversas necesidades en materia de infraestructura y de servicios, entre otras, por lo que consideró indispensable revisar el impacto de este tipo de erogaciones, antes de que sean aprobadas.

La decisión quedó asentada luego de que recientemente cientos de trabajadores del sector salud de Veracruz se manifestaron y tomaron las instalaciones de hospitales en diversos municipios, incluido Córdoba, en protesta por la falta de medicamentos y mejores condiciones laborales.

En Córdoba, uno de los puntos centrales de la movilización, y en instalaciones como la clínica Vida Córdoba y el Hospital General Yanga, aunque no se suspendió la atención médica a la población, el servicio de atención médica a pacientes se vio afectado debido a las protestas.

Usuarios que acudieron a unidades médicas reportaron demoras, sobre todo en consultas generales, en servicios administrativos y procedimientos no prioritarios. Para mantener la operatividad, en distintas áreas se establecieron guardias de trabajo que permitieron dar continuidad a la atención básica, principalmente en casos urgentes.