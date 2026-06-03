Localizan cuerpo sin vida en Morelos; presuntamente sería alumna desaparecida de la UAEM

Una alumna de 15 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos habría sido localizada sin vida luego de estar reportada como desaparecida una semana.

Kimberly, hermana de la menor, confirmó la noticia por medio de un mensaje en redes sociales y expresó su molestia con las autoridades, ya que “decidieron dar información a los medios de comunicación antes que a la familia”.

Antes de la confirmación de la hermana, el martes por la noche la Fiscalía General del Estado de Morelos informó sobre la localización de un cuerpo sin vida en las inmediaciones de Tepoztlán como parte del operativo de búsqueda desarrollado en Yautepec para localizar a la joven estudiante de la UAEM.

“El hallazgo se suscitó durante el operativo realizado este martes 2 de junio, el cual fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas con el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPEM), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, Guardia Nacional (GN), Defensa, Marina y la Unidad de Búsqueda de Jiutepec”, explicó la Fiscalía en un comunicado.

Aunque no confirmó la identidad la fiscalía detalló que se realizan las dirigencias conforme a protocolos legales y científicos para determinar la identidad, causa de muerte, temporalidad del fallecimiento y etiología del evento.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Como parte del operativo interinstitucional de búsqueda desarrollado en los últimos días en Yautepec y municipios aledaños, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa que hoy se encontró un cuerpo sin vida en uno de los… pic.twitter.com/KswsiByJq4 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) June 2, 2026

¿Quién es la alumna desaparecida de la UAEM?

Desde el pasado 25 de mayo, se dio a conocer la desaparición de Michelle Itzayana, que se registró un día antes, es decir el 24 de mayo, en la localidad de Yautepec.

La menor de 15 años cuenta con una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía del estado en la que se detalla que al momento de su desaparición la menor portaba una sudadera de color azul oscuro, con la palabra “Football” y un pantalón de mezclilla tipo cargo color azul.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos informó que la menor es hija de una docente de la casa de estudios, ante lo que externó solidaridad y acompañamiento tanto a la madre como a la familia.

#FiscalíaMorelos activa #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de MICHELLE ITZAYANA FUENTES CALDERÓN de 15 años de edad. pic.twitter.com/ZqwAmZiYH7 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) May 25, 2026

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LMCT