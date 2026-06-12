Matan a 2.º periodista en gobierno de Nahle

EL COMUNICADOR asesinado, en imagen de archivo. Además de su area informativa, se desempeñaba como subdelegado de la Brigada de Auxilio de la Cruz Ámbar en el municipio.

En medio de una escalada de violencia en Veracruz, visible en un incremento en los homicidios dolosos, un periodista más fue asesinado ayer en el estado, en el segundo ataque mortal en contra de comunicadores en lo que va del gobierno de la morenista Rocío Nahle.

Se trata del reportero de nota roja del periódico Vanguardia Luis Ángel López, quien fue atacado a balazos durante la madrugada en el municipio de Poza Rica, al norte de la entidad.

Los reportes policiales señalan que la víctima fue agredida mientras se encontraba en la avenida 20 de Noviembre, una de las vialidades más importantes de esa ciudad petrolera.

De acuerdo con sus compañeros de profesión, el comunicador veracruzano contaba con medidas cautelares y de seguridad vigentes por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

El Dato: EL ATAQUE ocurrió en la colonia Cazones, localizada en el mismo sector donde en enero pasado fue asesinado el periodista Carlos Ramírez, del medio Código Norte Veracruz.

Tras conocerse el hecho, esta instancia condenó enérgicamente el homicidio del reportero López Valdez y se sumó a la exigencia de que los hechos violentos registrados en Poza Rica sean investigados de manera “profesional, exhaustiva y con perspectiva de libertad de expresión, con el objetivo de evitar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia”.

“La CEAPP refrenda su solidaridad y respaldo a los familiares del periodista, así como al gremio periodístico”, expresó la comisión.

Asimismo, el organismo autónomo manifestó su rechazo a cualquier agresión o acto de violencia en contra del gremio periodístico y de sus integrantes, y exigió a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los hechos, así como la implementación de acciones que garanticen condiciones de seguridad para el ejercicio de la labor periodística en todas las regiones del estado.

Al referirse al caso, la Fiscalía General del Estado de Veracruz indicó que abrió una carpeta de investigación por la muerte del periodista, quien falleció a consecuencia de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

176 profesionales de medios asesinados en el país en 5 lustros

La institución de procuración de justicia agregó que al lugar de los hechos arribaron fiscales, peritos, y elementos de la Policía Ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación, con el fin de esclarecer lo sucedido.

También aseguró que no “habrá impunidad” en este caso y se investigará hasta dar con los responsables y presentarlos ante la justicia.

Apenas nueve días atrás fue víctima de desaparición forzada, también en Veracruz, la periodista Roxana Guzmán, en un hecho ocurrido en el municipio de Nanchital, al sur del estado, donde los agresores irrumpieron violentamente en su domicilio, destruyeron el acceso y privaron de la libertad a la periodista fundadora del portal Pulso Informativo del Sureste.

Hasta ahora no se sabe su paradero y hay seis detenidos por el hecho.

Durante los 18 meses del gobierno de Nahle García, van dos casos de desaparición de comunicadores, con lo que suman siete desde 2003 en el estado, mientras que en ese mismo territorio han ocurrido 33 homicidios de periodistas desde el año 2000.