¡Transporte gratis en NL! Samuel García anuncia rutas especiales para asistentes al Mundial

El Gobernador anunció que durante los días de partido habrá transporte público gratuito para llegar al estadio y Metro gratis para el Fan Fest.

En la supervisión de los trabajos de modernización de la línea1 del Metro en la Estación Eloy Cavazos, el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, anunció que en los días de los partidos del Mundial que se celebran en Nuevo León, habrá transporte público gratuito para llegar al Estado; además de Metro gratis para quienes asistan al Fan Fest.

Samuel García supervisa Línea 1 del Metro

Acompañado de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú; de la Secretaria de Cultura, Melissa Segura y del alcalde de Guadalupe, Héctor García, el Mandatario estatal dijo que todos los estadios de las ciudades sede de la Copa están a 1 hora o más del centro; mientras que en Nuevo León se está a 7 kilómetros desde el Centro de la Ciudad en donde se puede llegar en carro, caminando, por el Corredor Verde, y hoy la noticia es te puedes venir en transporte público gratuito, a partir de las 2:00 pm hasta el cierre en los 4 días que hay partido.

“Rutas exclusivas para llegar del Centro al Estadio…y también para que se puedan ir del Estadio a Fundidora y viceversa en Metro gratis de la Estación Y Griega a la Expo, así que ya la opción que agarres, compadre caminando, en camión, en Metro, en carro”, expresó el Gobernador.

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Estaciones de la Línea 1 del metro remodeladas. ✅



Si vas al estadio este domingo, usa la Línea 1 del metro y aprovecha los NUEVOS Corredores Verdes que tenemos para ti. ¡TODO CONECTADO! Escucha este mensaje y entérate de todo: pic.twitter.com/rEaoocPREP — Samuel García (@samuel_garcias) June 12, 2026

Estrenan mejoras para los asistentes al Mundial

“Pero ese es el corredor FIFA, se terminó en tiempo y forma. Ya desde hoy está jalando, entonces el domingo quien quiera ir al Parque del Agua van a estar las pantallas. De hecho, ya me avisaron que Túnez se van a juntar en la Macro a las 12. Suecia se va a juntar en el Parque del Agua. En Túnez estamos esperando mil personas. En el parque del agua 3 mil suecos”, agregó.

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y del IMA, Abraham Vargas explicó que la modernización de la Línea 1 del Metro consistió no solo en lo estético, sino también en lo tecnológico y en sistemas de seguridad.

“Trabajamos en accesibilidad universal, trabajamos en confort y hay bancas, también en protección de la intemperie, en estación Exposición y en Y Griega ampliamos la techumbre de las estaciones para que el 100 por ciento de los andenes estén cubiertos. Estas estaciones son las que mayor aforo manejan, sobre todo cuando hay eventos en la Expo, en el Estadio o en Fundidora y era necesario brindar protección a todos nuestros usuarios”, señalo al mencionar parte de los trabajos realizados.

La modernización de la Línea 1 incluyó mejoras en accesibilidad universal, confort, protección contra la intemperie y renovación tecnológica. ı Foto: Especial.

A nombre de los artistas urbanos que participaron en la realización de los murales, el artista Paco Reyes dijo que el arte nos permite fortalecer el sentido de pertenencia de una sociedad hacia sus espacios, recordándonos que también debe salir al encuentro de las personas, buscando ser observado, vivido y compartido, tal como sucede con el arte urbano.

“Este gran proyecto de Trazos Mundialistas cumple con un objetivo fundamental, sensibilizar a los ciudadanos a través de mensajes visuales que hablan de la identidad y de la grandeza de una ciudad, pero sobre todo de la grandeza de su gente”, refirió.

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JVR