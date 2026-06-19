Solidaridad en San Luis Potosí: Servidores públicos donan a la Cruz Roja

El personal del sector público potosino unió esfuerzos económicos para asegurar la operatividad diaria de las ambulancias y unidades de rescate.

Miles de potosinos se benefician directamente del apoyo que el personal del Gobierno de San Luis Potosí brinda a la Cruz Roja. Recientemente, la Oficialía Mayor entregó las aportaciones recaudadas en la Colecta Anual 2026, un gesto que asegura la continuidad de servicios vitales para la atención de emergencias en todo el estado.

Esta acción subraya el compromiso de los servidores públicos con una de las instituciones más confiables y esenciales para la respuesta inmediata ante accidentes, desastres naturales y urgencias médicas que afectan a la población de San Luis Potosí.

La entrega formal de los recursos, resultado de la generosidad de las y los trabajadores estatales, se realizó en un acto encabezado por el Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez. Este evento reafirma el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a las iniciativas que promueven la responsabilidad social y la colaboración con organismos de asistencia.

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El Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, destacó la importancia de la participación ciudadana en estas causas. “La disposición de las y los servidores públicos para sumarse a esta iniciativa refleja un trabajo constante en favor de las causas que contribuyen al bienestar y la atención oportuna de la población”, afirmó durante la ceremonia.

Cruz Roja Mexicana es un pilar en el tejido social

Los fondos fueron recibidos por Ferdinand Mainou y Moctezuma, coordinador estatal de Capacitación de la Cruz Roja Delegación San Luis Potosí. Él reconoció la valiosa contribución, señalando que “esta colaboración es fundamental para consolidar una cultura de solidaridad y participación ciudadana, respaldando permanentemente a organismos que brindan auxilio a quienes más lo necesitan”.

La Cruz Roja Mexicana es un pilar en el tejido social de nuestro país, operando gracias a la generosidad de voluntarios y donantes. En San Luis Potosí, su delegación local depende en gran medida de este tipo de apoyos para mantener sus ambulancias en servicio, capacitar a su personal y adquirir el equipo necesario.

Cada peso donado por el personal del Gobierno de San Luis Potosí se traduce en la posibilidad de salvar vidas, ofrecer primeros auxilios y brindar esperanza en momentos críticos. Es una inversión directa en la seguridad y el bienestar de cada familia potosina.

La Colecta Anual de la Cruz Roja es una tradición que se repite año con año, siendo un recordatorio constante de la necesidad de apoyo continuo para una institución que no distingue entre personas al momento de brindar auxilio. El compromiso de los trabajadores estatales se suma a los esfuerzos de miles de mexicanos que confían en la labor humanitaria de la Cruz Roja.

Desde su fundación en México, la Cruz Roja ha sido un baluarte de esperanza y asistencia, operando con la generosidad de voluntarios y donantes. Este tipo de acciones aseguran que la ayuda llegue a tiempo, cuando más se necesita, consolidando la red de apoyo que sostiene a la sociedad potosina.

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JVR