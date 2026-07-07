Morena reclama juicio sin sesgo para exalcaldesa

LA EXFUNCIONARIA, en imagen de archivo. La morenista presuntamente habría participado de un desfalco por alrededor de 22 millones de pesos.

DESPUÉS DE SER detenida la expresidenta municipal de Múzquiz Tania Vanessa Flores, por actos de corrupción, el dirigente estatal de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, exigió a las autoridades que conduzcan el caso “con absoluto apego a la ley y sin sesgos políticos”.

A través de un comunicado, el dirigente morenista exigió que la exmunícipe guinda tenga acceso a un juicio justo, imparcial y transparente, libre de cualquier motivación política o mediática.

Agregó que Morena será vigilante de que las instituciones encargadas de impartir justicia actúen conforme a derecho, sin utilizar la justicia como instrumento de “persecución política”, y que se garanticen los derechos de todas las personas involucradas en el caso.

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La exalcaldesa y hermana del diputado local morenista Antonio Flores fue detenida en San Pedro Garza García, Nuevo León, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con corrupción. La captura fue realizada el 4 de julio por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación entre ambas fiscalías.

La exfuncionaria es investigada por el delito de peculado, en la modalidad de disposición de bienes muebles por cuantía mayor, así como por ejercicio abusivo de funciones.

Su hermano, el diputado local petista Antonio Flores, aseguró que para su familia ésta “no es una detención cualquiera” y consideró que se trata de una persecución política por haber denunciado abusos y por “enfrentar al sistema de poder en Coahuila”.

“Hago responsable políticamente al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, por la persecución que denunciamos en contra de nuestra familia. Desde hace tiempo hemos señalado que tanto Tania Flores como yo hemos sido objeto de hostigamiento por no guardar silencio”, afirmó el legislador.