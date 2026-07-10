Aseguran más de 7 mil cartuchos ocultos en tractocamión de paquetería

Autoridades federales detuvieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, al conductor de un tractocamión que transportaba 7 mil 425 cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego, ocultos entre paquetes colocados dentro de la unidad.

La intervención ocurrió sobre la carretera federal Miguel Ahumada–Ciudad Juárez, donde personal de seguridad realizaba recorridos de inspección y vigilancia. Los agentes marcaron el alto al operador para efectuar una revisión preventiva del vehículo.

Durante el registro, los elementos localizaron diversas cajas que contenían las municiones y el accesorio óptico. El cargamento formaba parte de la mercancía trasladada por una empresa de paquetería, según el reporte oficial.

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En #Chihuahua, elementos de la @FGRMexico y #SSPC detienen a una persona que transportaba 7 mil 425 cartuchos útiles y una mira telescópica ocultos en un tractocamión. https://t.co/InUDDIxDdt pic.twitter.com/EBUBwDAbhM — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 10, 2026

Tras confirmar el hallazgo, integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) arrestaron al chofer en el mismo punto carretero.

En el operativo también participó la Agencia de Investigación Criminal (AIC), área de la FGR encargada de tareas ministeriales y policiales. Las dependencias no precisaron el calibre de los proyectiles, el origen de las cajas ni el destino del envío.

Conforme al procedimiento, los servidores públicos informaron al implicado sobre sus derechos constitucionales y trasladaron los indicios ante la autoridad competente.

El detenido, el tractocamión y el armamento quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que abrió la carpeta de investigación correspondiente. Será esa representación social la que determine la situación jurídica del conductor y establezca, mediante las diligencias del caso, la procedencia del material localizado.

Según el comunicado, el despliegue forma parte de las labores de supervisión que mantienen las instituciones del Gabinete de Seguridad en vías federales para detectar el transporte de armamento, municiones u otros objetos ilícitos.

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MSL