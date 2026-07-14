¿Quién es la familia de Rafael Zabalza Beraza: que se sabe de su esposa, hijos?

La captura de Rafael Zabalza Beraza, empresario español señalado como presunto responsable de los ataques armados en la Vía Atlixcáyotl, ha generado preguntas sobre distintos aspectos de su vida, entre ellos, quiénes conforman su familia y qué se sabe de su esposa e hijos.

Tras su captura, usuarios en redes sociales comenzaron a buscar información sobre la vida personal del empresario español, especialmente sobre su esposa e hijos.

Sin embargo, a diferencia de su trayectoria empresarial, de la que sí existen registros públicos, la vida familiar de Rafael Zabalza Beraza se ha mantenido con un perfil discreto.

#ALMOMENTO



Confirmado:



Él es Rafael N , el tirador de la Vía Atlixcáyotl detenido hoy tras un tiroteo en Residencial Santa Fe.



Es un empresario dedicado a la venta de artículos farmacéuticos y de origen español.



Vía Carlos Gómez. pic.twitter.com/YkW0c2v7Ju — Erick Becerra (@erickbecerra1) July 14, 2026

¿Se sabe quién es su esposa?

Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla no ha informado el nombre de la esposa de Rafael Zabalza Beraza, mientras que las investigaciones periodísticas difundidas tras su captura se han concentrado en su actividad como empresario de la industria farmacéutica, la biotecnología y el sector gasolinero.

¿Tiene hijos?

Asimismo, si bien informaron que durante la captura de Rafael se encontraba acompañado de su esposa y sus hijas cuando agentes de la Fiscalía ejecutaron la orden de aprehensión. Sin embargo, hasta el momento, no existe información pública confirmada sobre sus hijos.

Un perfil empresarial con escasa exposición familiar

Aunque Rafael Zabalza Beraza mantuvo durante años una presencia en el ámbito empresarial de Puebla, ocupando cargos en organismos como la Cámara Española de Comercio de Puebla y Tlaxcala y participando en empresas de los sectores farmacéutico, biotecnológico y de servicios técnicos, su vida personal permaneció alejada del escrutinio público.

En entrevistas concedidas antes de su detención hablaba de negocios, innovación, salud y del Campeonato Nacional de Dominó que promovía en Puebla, pero evitaba hacer referencias a su familia.

Incluso cuando destacaba la llegada de participantes al torneo, mencionaba que viajaban “con sus familias, con hijos”, sin hacer alusión a su propia vida familiar.

¡Olio!



En marzo del 2025, Rabael Zabalza promovía el torneo nacional de dominó en el estado y hablaba de lo tranquilo y seguro que es #Puebla



Una tranquilidad que él mismo irrumpió con más de diez ataques al azar en la Vía Atlixcáyotl.



Abro hilo 🧵@Ambas_Manos pic.twitter.com/nfQRChi4MA — Viridiana Lozano (@Viriloz) July 15, 2026

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MSL