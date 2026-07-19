Huixquilucan reduce delitos de alto impacto en primer semestre de 2026

El robo de vehículos en Huixquilucan disminuyó 54.78 por ciento durante el primer semestre de 2026.

Como resultado de la estrategia integral implementada por el Gobierno de Huixquilucan para fortalecer la seguridad pública y preservar la paz, durante el primer semestre de 2026, el municipio registró una disminución en los delitos de alto impacto, en comparación con el mismo periodo del año anterior, con lo que continúa consolidándose como uno de los municipios más seguros del Estado de México.

De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), entre enero y junio de este año, el robo de vehículo disminuyó 54.78 por ciento; el robo a casa habitación, 50 por ciento; homicidio, 33.33 por ciento; violación, 31.82 por ciento; el robo de negocio, 19.35 por ciento; y el robo a transeúnte, 18.90 por ciento, respecto al mismo periodo de 2025.

El robo de vehículos en Huixquilucan disminuyó 54.78 por ciento durante el primer semestre de 2026. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Ante estos resultados, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, aseguró que esta disminución es parte del trabajo 24/7 que realiza su administración para fortalecer la seguridad en las zonas Tradicional, Popular y Residencial, mediante una estrategia integral que privilegia el reforzamiento de las capacidades operativas de la policía municipal, la cercanía con la ciudadanía y el fortalecimiento institucional de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan.

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“En Huixquilucan, la seguridad de las familias seguirá siendo nuestra mayor prioridad, por ello, desde el inicio de esta administración no hemos escatimado esfuerzos y recursos para equipar, capacitar, certificar y profesionalizar a nuestros elementos, convencidos de que contar con una policía mejor preparada, con más herramientas y mayor capacidad operativa, se traduce en mejores resultados para proteger a la ciudadanía. Seguiremos avanzando con estas acciones que nos permiten preservar un Huixquilucan tranquilo, en paz y con mejores condiciones de seguridad para todos”, afirmó.

Fortalecen las capacidades de respuesta e infraestructura de la policía municipal de Huixquilucan. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Romina Contreras destacó que la baja en la incidencia de estos ilícitos también es el reflejo del reforzamiento permanente de los más de 10 mil operativos de seguridad que anualmente se despliegan en todo el municipio, donde diariamente se fortalece la presencia policial para prevenir conductas delictivas, atender oportunamente las emergencies y salvaguardar la integridad y el patrimonio de las y los huixquiluquenses.

Asimismo, destacó el fortalecimiento permanente de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, mediante la adquisición de equipo táctico y operativo, patrullas, tecnología y herramientas que permiten mejorar la capacidad de respuesta de los elementos, además de mantener programas permanentes de capacitación, certificación y profesionalización policial.

Despliegan más de 10 mil operativos anuales en Huixquilucan para inhibir conductas delictivas en el municipio. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

La presidenta municipal recordó que, gracias a esta estrategia integral de seguridad, durante los más de cuatro años de la actual administración se ha logrado una disminución acumulada de 44 por ciento en los delitos de alto impacto, lo que ha permitido consolidar a Huixquilucan como uno de los municipios más seguros de la entidad.

El Gobierno de Huixquilucan refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención, inteligencia, cercanía con la ciudadanía y coordinación interinstitucional para seguir protegiendo la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de las familias, con el objetivo de que el municipio permanezca como un lugar seguro para vivir, trabajar e invertir.

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