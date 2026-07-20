Tamaulipas, el epicentro de la exposición ‘La Gran Fuerza de México’

El gobernador Américo Villarreal Anaya resaltó la coordinación estrecha entre los tres órdenes de gobierno para concretar la modernización portuaria y aduanera;

Matamoros, Tamaulipas, se convierte en el epicentro de la exposición “La Gran Fuerza de México”, una iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que ofrece actividades gratuitas para toda la familia hasta el 17 de agosto; este evento, parte de las celebraciones por el Bicentenario de la ciudad, busca fortalecer los lazos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad mexicana, permitiendo a los ciudadanos conocer de cerca su labor.

Tamaulipas consolida una etapa de desarrollo y bienestar para la región fronteriza

Durante la inauguración, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que Tamaulipas consolida una etapa de desarrollo y bienestar para la región fronteriza; esto se logra a través de proyectos estratégicos de infraestructura, logística, conectividad y programas sociales de fondo, impulsados en estrecha coordinación con el Gobierno de México.

El mandatario detalló una cartera de obras que incluye modernización aduanera y portuaria, proyectos hidráulicos para la producción primaria, y una serie de programas sociales sin precedentes; estos esfuerzos están orientados a fortalecer la competitividad de la frontera norte y mejorar las condiciones de vida de las familias tamaulipecas, generando paz y prosperidad.

Villarreal Anaya subrayó que el fortalecimiento institucional del estado se alinea con los principios de soberanía y libertad nacional, en concordancia con la postura del Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre el papel del país en el ámbito internacional.

Las autoridades recordaron que el proyecto de infraestructura fronteriza cuenta con el respaldo estratégico de la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Especial.

Exposición abre un espacio de encuentro entre la sociedad

Por su parte, el general Rubén Darío Díaz Esparza, comandante interino de la IV Región Militar, explicó que la exposición llega a Tamaulipas con el propósito de abrir un espacio de encuentro entre la sociedad y sus instituciones armadas; resaltó la relevancia histórica de Matamoros, ciudad que este año conmemora dos siglos de su nombramiento.

La muestra “La Gran Fuerza de México” permite a los visitantes explorar vehículos tácticos y aeronaves, disfrutar de exhibiciones de adiestramiento canino y ecuestre, y recorrer 14 módulos interactivos; estos módulos abordan temas como el Plan DN-III-E, Fuerzas Especiales e Industria Militar, mostrando las capacidades de la Defensa en apoyo a la población y protección del territorio.

El gobernador, acompañado por autoridades civiles y militares, incluyendo a la cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, Mary Virginia Hantsch, reconoció la colaboración entre la Federación, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para hacer posible el regreso de esta importante exposición a la entidad.

Con esta iniciativa, las Fuerzas Armadas buscan acercar a la ciudadanía a su labor cotidiana, fortalecer la cultura de protección civil y promover un mayor conocimiento sobre las acciones que desarrollan en beneficio de la sociedad mexicana, reafirmando su prestigio y aprobación popular.

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JVR