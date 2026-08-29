‘Pancho’ Pelayo asume coordinación del PAN en BCS

Francisco Pelayo Covarrubias durante su nombramiento como Coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad en Baja California Sur.

Ante más de 3 mil ciudadanos sudcalifornianos reunidos en la sede del Comité Directivo Estatal del PAN, este jueves 27 de agosto, Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias recibió su nombramiento como Coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, Capítulo Baja California Sur.

El nombramiento fue entregado por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien respaldó a Pelayo en esta nueva responsabilidad. En el encuentro también participó Elías Lixa, coordinador de los diputados federales de Acción Nacional, además de legisladores y liderazgos del partido.

Francisco Pelayo dirige su mensaje a militantes y ciudadanos de los cinco municipios de Baja California Sur. ı Foto: Acción Nacional

Durante su mensaje, Pelayo destacó que asume esta responsabilidad con experiencia, madurez y el compromiso de trabajar cerca de las familias sudcalifornianas.

“Vamos a reconstruir juntos Baja California Sur. Con ustedes. Con corazón valiente. Y sin miedo a nada”, afirmó.

Más de 3 mil simpatizantes se reunieron en La Paz para respaldar a la nueva dirigencia de la coordinación panista. ı Foto: Acción Nacional

Pelayo señaló que durante sus recorridos por el estado ha escuchado de manera directa las principales preocupaciones de las familias, particularmente en materia de agua, salud, seguridad y oportunidades, y sostuvo que Baja California Sur necesita recuperar la capacidad de dar resultados.

Finalmente, convocó a ciudadanos y militantes de los cinco municipios a trabajar unidos y poner por encima de cualquier interés personal el futuro de Baja California Sur.

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