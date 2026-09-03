Renacimiento Maya cumple y avanza hacia la soberanía energética de Yucatán

Yucatán avanzará hacia una mayor seguridad y soberanía energética con el Parque Eólico Panabá, proyecto que en su fase final generará 252 megawatts (MW), energía equivalente al consumo de más de 300 mil hogares, con una inversión de nueve mil 250 millones de pesos.

El proyecto, presentado ante el Gobernador Joaquín Díaz Mena, ampliará la capacidad de generación de energía limpia, fortalecerá el sistema eléctrico de la entidad y brindará mayor certeza energética para las familias y las empresas.

Asimismo, impulsará la economía del nororiente del estado mediante la creación de empleos bien remunerados, la contratación de proveeduría local y obras de infraestructura social en comunidades de Panabá.

En el Salón de los Retratos del Palacio de Gobierno, Díaz Mena conoció los detalles de esta inversión desarrollada por Genux, en asociación con Glencore, cuya construcción está programada para iniciar en diciembre de este año e incluye 60 aerogeneradores y 85 kilómetros de nueva infraestructura de transmisión eléctrica.

Al dirigir su mensaje, el Gobernador afirmó que su administración brindará acompañamiento institucional a las empresas para facilitar el desarrollo y la construcción de este proyecto, largamente esperado por las comunidades del nororiente de Yucatán.

“Todo esto suma a la soberanía energética que Yucatán necesita y pretendemos alcanzar en 2028, de acuerdo con las proyecciones de la Comisión Federal de Electricidad, cuando todos estos proyectos se encuentren avanzados. Esta inversión generará una nueva capacidad energética equivalente al consumo de 300 mil hogares, lo cual es sumamente importante”, sostuvo.

El mandatario estatal explicó que el Parque Eólico Panabá se suma a las obras estratégicas del Renacimiento Maya destinadas a fortalecer la infraestructura, atraer inversiones y generar empleos mejor remunerados para yucatecas y yucatecos.

Entre estas acciones mencionó la modernización y ampliación del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya de carga y su conexión con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyectos que cuentan con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Añadió que los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar de Progreso y Umán permitirán atraer nuevas empresas a Yucatán. En este contexto, indicó que existen 80 proyectos de inversión interesados en instalarse en el estado, los cuales requieren certeza en el suministro eléctrico.

Díaz Mena explicó que esta certidumbre se fortalece con las centrales de ciclo combinado, el suministro de gas natural mediante Energía Mayakan, la ampliación del gasoducto y proyectos de generación renovable como el Parque Eólico Panabá.

Por su parte, el secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, señaló que uno de los ejes centrales del Renacimiento Maya es impulsar la prosperidad compartida mediante empleos de calidad, el fortalecimiento de las empresas locales y su integración a las cadenas de suministro de las nuevas inversiones.

Indicó que la dependencia a su cargo organiza ferias de empleo para vincular a las empresas con profesionales yucatecos especializados en ingeniería eléctrica, energías renovables y otras áreas relacionadas, tanto de Mérida como del interior del estado. Aseguró que Yucatán cuenta con el talento humano necesario para el desarrollo de este y otros proyectos de inversión, así como con empresas locales capaces de participar en sus cadenas de proveeduría.

A su vez, la directora ejecutiva de GenuX, Patricia Tatto, detalló que el Parque Eólico Panabá, desarrollado en asociación con Glencore, alcanzará una capacidad de generación de 252 MW mediante 60 aerogeneradores y contará con 85 kilómetros de infraestructura de transmisión eléctrica.

Agregó que la construcción comenzará en diciembre y que el proyecto destinará 71 millones de pesos a obras de infraestructura social en Yalsihón y San Francisco, comisarías de Panabá, como resultado del diálogo y la consulta realizados con ambas comunidades.

Participaron en la presentación el director general de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner; el consejero jurídico del Estado, Gaspar Daniel Alemañy Ortiz; el subsecretario de Inversión, Comercio e Industria, Roger Góngora García; la directora general de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán, Mary Angélica Pérez López, y el gerente de Distribución de la División Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad, Héctor Raúl Aguilar Valenzuela.

Por parte del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), asistieron el encargado de la Gerencia de Control Regional Peninsular, Hugo Daniel Gil Oliva; el subgerente de Planeación y Estrategias Operativas, Elías Enrique Montes Cáceres, y el subgerente de Servicios del Mercado Eléctrico Mayorista, David Manuel Villamil Azcorra.

También estuvieron presentes el gerente nacional e integrante de la Junta Directiva de Glencore, Rodrigo Macouzet; así como, por parte de GenuX, los integrantes de la Junta Directiva, Ignacio Soucheron y Luis Arizaga; la directora de Desarrollo, Mariana Chorné, y el ingeniero de Desarrollo, Diego García.

El Parque Eólico Panabá entró en su fase final, la cual generará 252 megawatts, energía equivalente al consumo de más de 300 mil hogares, con una inversión de nueve mil 250 millones de pesos, con lo que se busca que Yucatán avance hacia una mayor seguridad y soberanía energética.… pic.twitter.com/x5vsZFaOHV — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 3, 2026

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