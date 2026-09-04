Mara Lezama invita a escuchar mensaje por su IV Informe en Quintana Roo: ‘¡Sí se puede!’

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, invitó a las y los quintanarroenses y a la ciudadanía en general a escuchar el mensaje que dirigirá por su Cuarto Informe al Pueblo, bajo el lema “¡Sí se puede!”, en el cual detallará avances en materia de salud, infraestructura, educación, programas sociales y otros rubros alcanzados en cuatro años de mandato.

A través de los canales oficiales del Gobierno de Quintana Roo, se extendió la invitación a acudir presencialmente al mensaje por el Cuarto Informe al Pueblo, o bien seguirlo en vivo a través del perfil en Facebook de la mandataria estatal.

Queridas y queridos quintanarroenses, les invito a acompañarme en mi IV Informe al Pueblo, donde compartiré con ustedes los resultados de estos años de trabajo y todo lo que juntas y juntos #LogramosTransformar en #QuintanaRoo.



Les espero a las 18:30 horas en la Fuente del… pic.twitter.com/Hu3222x5E5 — Mara Lezama (@MaraLezama) September 2, 2026

El mensaje será el domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas en la Fuente del Pescador, en Chetumal, Quintana Roo. En tanto, la transmisión de Facebook se llevará a cabo a través del perfil: MaraLezamaOficial.

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Obras, rehabilitaciones, salud y programas sociales, los logros del Cuarto Informe

Días antes de la presentación del Cuarto Informe, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha detallado algunos de los logros alcanzados en cuatro años de gestión, a través de spots difundidos en sus canales oficiales.

Así, de acuerdo con la comunicación del Gobierno estatal, entre los logros más destacados durante el cuarto año de gestión, se encuentra la gestión de más de 200 mil millones de pesos para obras en beneficio de la gente.

#SíSePuede | Logramos la mayor inversión pública en la historia de Quintana Roo, con obras que transforman, conectan y generan bienestar.



✈️ Aeropuerto Internacional de Tulum

🚆 Tren Maya y Tren Maya de Carga

🌉 Puente Vehicular Nichupté

🛣️ Distribuidor Vial Bulevar Kukulcán y… pic.twitter.com/zTfDnjlPUp — Mara Lezama (@MaraLezama) September 2, 2026

Entre las obras más destacadas, Lezama Espinosa enlistó la renovación y modernización del Camino Kantunilkín - Chiquilá, la Puerta al Mar en Vigía Chico, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el distribuidor vial del Aeropuerto Internacional de Cancún, entre otros.

“En 4 años de gobierno hemos gestionado más de 200 mil millones de pesos, el equivalente a 4 veces el presupuesto anual del estado. ¡Nunca antes en la historia de Quintana Roo! Recursos que se transforman en obras, bienestar y una mejor calidad de vida para nuestra gente”, escribió la mandataria federal en X.

¡La inversión en programas sociales más grande de la historia de Quintana Roo!



Con programas de alimentación, salud, vivienda y apoyo a las mujeres, estamos haciendo que el bienestar llegue directamente a quienes más lo necesitan.



Porque cuando ponemos al pueblo primero,… pic.twitter.com/y6pbuNKeZy — Mara Lezama (@MaraLezama) September 3, 2026

En el mismo sentido, Lezama Espinosa destacó la inversión de su gobierno en programas sociales, la cual, aseguró, ha sido durante su gobierno la más grande en la historia del estado.

“¡La inversión en programas sociales más grande de la historia de Quintana Roo! Con programas de alimentación, salud, vivienda y apoyo a las mujeres, estamos haciendo que el bienestar llegue directamente a quienes más lo necesitan”, escribió la gobernadora.

Se espera que, durante su mensaje, brinde cifras de los avances en salud, infraestructura, seguridad, economía, inversión y otros rubros de interés general para las y los quintanarroenses.

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