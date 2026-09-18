Binomio canino descubre 1.3 toneladas de metanfetamina y fentanilo en Aduana de Tijuana

Decomisan más de una tonelada de metanfetamina

Un cargamento con aproximadamente mil 357 kilos de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo fue asegurado en el área de exportación de la Aduana de Tijuana, Baja California, durante un operativo de inspección realizado por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con un comunicado conjunto, la detección ocurrió durante la revisión de mercancía con apoyo del binomio canino RINI, especializado en la detección de sustancias ilícitas.

La participación del ejemplar permitió identificar indicios de posibles sustancias ilegales ocultas dentro de diversas cajas. A partir de ello, los elementos realizaron una inspección detallada del cargamento y localizaron las drogas.

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Las autoridades informaron que el aseguramiento comprende aproximadamente 1.3 toneladas de metanfetamina y 10 kilogramos de fentanilo, sin que el comunicado precisara la procedencia o el destino de la mercancía ni reportara personas detenidas por estos hechos.

🐕‍🦺En la Aduana de Tijuana, BC, personal de la #ANAM y la @GN_MEXICO_ aseguraron aproximadamente 1,357 kg. de metanfetamina y 10 kg. de fentanilo con apoyo del sensor canino Rini.

📰Consulta el comunicado completo en: https://t.co/iuYxCyWjd7 pic.twitter.com/n6HGUyzI4k — Aduanas de México (@AduanasMx) September 19, 2026

El cargamento asegurado fue entregado al agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias del caso y las posibles responsabilidades.

La ANAM y la Guardia Nacional señalaron que el operativo forma parte de las acciones de inspección y vigilancia implementadas en las aduanas del país.

Con este aseguramiento, ambas instituciones reiteraron su compromiso de reforzar la coordinación en materia de seguridad y control aduanero, así como de prevenir el tráfico de sustancias ilícitas.

“Con estas acciones, la ANAM, GN e instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional”.

La investigación quedó a cargo de la autoridad ministerial correspondiente.

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MSL