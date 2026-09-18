Queretanos avalan con 68% trabajo de Felifer Macías en presidencia municipal

De acuerdo a una encuesta hecha a ciudadanos de Querétaro, el trabajo realizado por el presidente municipal Felifer Macías es avalado con un 68 por ciento, se informó en las últimas horas.

El sondeo presentado fue realizado a los ciudadanos de la localidad de Querétaro por la empresa Intervalo.

Muestra de la encuesta publicada. ı Foto: Especial.

De acuerdo con la elaboración de la encuesta sobre la percepción al trabajo de Felifer Macías, se realizaron 800 llamadas telefónicas robotizadas (casa hogar) en Querétaro a hombres y mujeres mayores de edad, realizadas del 31 de agosto al 4 de septiembre del 2026.

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El tipo de muestreo fue mediante selección aleatoria de hogares, con nivel de confianza del 95 por ciento, explicó la casa encuestadora.

Sobre la capacidad de respuesta del Gobierno de Felifer Macías, ante las necesidades y solicitudes de sociedad, la población la calificó con un 70 por ciento.

Muestra de la encuesta publicada. ı Foto: Especial.

En comparación con hace dos años, la ciudadanía de Querétaro tiene una percepción del 62 por ciento de que con el Gobierno de Felifer Macías se ha mejorado.

Información con base a lo respondido por los queretanos. ı Foto: Especial.

Y en el balance de la percepción de seguridad, de lo hecho por Felifer Macías se tuvo un aval del 62 por ciento.

Información publicada. ı Foto: Especial.

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FGR