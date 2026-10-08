Arrestan a banda que clonaba voces de funcionarios para realizar extorsiones

El exsecretario de Fianzas de Michoacán, Luis “N” y tres familiares, fueron detenidos por extorsionar a políticos y empresarios, al hacerse pasar por funcionarios de alto nivel a través de la imitación de voz generada con Inteligencia Artificial.

La detención ocurrió en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, por la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en coordinación con la Fiscalía General del Estado de México.

De acuerdo con las autoridades los detenidos son investigados por la suplantación de identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, Suprema Corte de Justicia y del Gobierno del Estado de México entre otros con el propósito de obtener beneficios económicos o laborales.

El principal implicado, Luis “N”, fungió como Tesorero General y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. Su experiencia en la administración pública le permitió conocer las estructuras gubernamentales de Michoacán, de otras entidades y del ámbito federal.

La fiscalía del Estado de México detalló que el ex secretario de Finanzas de Michoacán, quien cuenta con antecedentes penales por peculado, además de que fue inhabilitado en el estado de Michoacán, elaboró un entramado de fraude y extorsión en complicidad con su esposa, e hijos entre otros , para lo cual estableció su centro de operación en una residencia ubicada al interior del fraccionamiento La Providencia en el municipio de Metepec, Estado de México.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaEdomex, detuvieron a cinco personas, entre ellas Luis “N”, exfuncionario del Gobierno de Michoacán, integrantes de su familia y un escolta, presuntamente relacionados… pic.twitter.com/uRqyApW90x — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 8, 2026

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FGR