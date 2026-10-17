Volcadura de autobús deja un trabajador muerto y 23 lesionados en obras del tren México-Querétaro

Volcadura de autobús en Querétaro, e 17 de octubre de 2026.

Al menos una persona murió y otras 23 resultaron lesionadas tras la aparatosa volcadura de un autobús registrada este sábado en las obras del tren México-Querétaro, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El incidente ocurrió a la altura del municipio El Marqués, en Querétaro, donde la unidad, que presuntamente transportaba trabajadores de la obra ferroviaria, se precipitó a una profunda excavación en las inmediaciones de la comunidad de Agua Azul.

Ante el siniestro, el IMSS informó que estaba preparado para recibir a personas lesionadas y, al corte de las 12:30 horas, reportó que había atendido a 23 personas heridas en cuatro hospitales, quienes permanecían bajo valoración.

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Sobre la persona fallecida, precisó que perdió la vida pese a maniobras de reanimación en la Unidad de Medicina Familiar número 5, ubicada en el municipio de Pedro Escobedo, donde ingresó en estado de salud grave.

Por otra parte, 12 personas recibieron atención en el Hospital General Regional número 1 y otras 7 en el Hospital General Regional número 2, ambos ubicados en la capital de Querétaro.

Asimismo, 3 personas fueron atendidas en el Hospital General de Zona número 3, en el municipio de San Juan del Río. En tanto, una más optó por recibir atención médica fuera del IMSS.

Por otra parte, reportes extraoficiales señalan que una segunda persona habría fallecido en el lugar.

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cehr