Detienen a conductora por atropellar a agente de Tránsito en San Miguel de Allende | VIDEO

Una conductora fue detenida luego de agredir en dos ocasiones a una oficial de Tránsito Municipal cuando presuntamente intentaba evitar una infracción en San Miguel de Allende, Guanajuato.
Ocurrió el pasado 17 de octubre cuando la policía se percató de una camioneta Nissan Kicks que se encontraba estacionada en un lugar prohibido, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende.
Debido a que la unidad obstruía el paso del transporte público, la oficial se acercó para solicitar a la conductora que retirara el vehículo; sin embargo, en ese momento aceleró y embistió a la agente para escapar del lugar.
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Aunque la conductora continuó su marcha, presuntamente volvió a embestir a la oficial sobre la calle Zacateros y provocó que la uniformada cayera al suelo.
Transeúntes registraron el momento en video y, de acuerdo con la corporación municipal, la conductora fue detenida posteriormente por elementos de la Policía Municipal, quienes también aseguraron la camioneta involucrada.
La oficial agredida fue trasladada a un hospital para una valoración médica y su estado de salud se reportó estable, informaron las autoridades municipales sin ofrecer más detalles.
En tanto, la conductora fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa contra una servidora pública.
Tras lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende reiteró que ninguna infracción justifica poner en peligro la integridad de la ciudadanía o agredir a servidores públicos durante el cumplimiento de sus funciones.
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cehr