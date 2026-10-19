Se registra fuerte carambola en la México-Puebla; hay dos muertos

Una carambola impidió el paso a automovilistas que circulan por la autopista México-Puebla. La volcadura de un camión de carga y el choque múltiple provocaron diversas complicaciones viales cerca de la caseta de San Marcos.

La emergencia se registró en el kilómetro 46, donde la unidad pesada quedó volcada y atravesada sobre el muro divisorio de la carretera. La carga que transportaba terminó esparcida sobre el pavimento, lo que dificultó el paso de los vehículos y obligó a reducir carriles en ambos sentidos.

Mientras los equipos de emergencia atendían el percance, se habría confirmado el deceso de dos personas. Reportes posteriores dieron cuenta de las muertes y señalaron que, aunque no había lesionados de gravedad que necesitaran traslado hospitalario si había personas heridas.

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La primera versión de los hechos que circuló indicaba que el conductor de un tráiler que transportaba bultos de cemento habría perdido el control al tomar una curva en dirección a la Ciudad de México. La unidad terminó volcada, con las llantas hacia arriba y parte de su estructura sobre el muro que divide los sentidos de circulación.

ALERTA 🚨 ACCIDENTE EN LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA. 🚨 PRECAUCIÓN EN LA ZONA @CAPUFE @LaMexicoPuebla pic.twitter.com/y9O50fMKIF — Manuel Morales (@manuelmoralesr) October 19, 2026

El accidente ocurrió a pocos kilómetros de la caseta de San Marcos. Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó, mediante su cuenta oficial en X, sobre la reducción de carriles en ambos sentidos debido a la atención de un choque por alcance múltiple.

Por su parte, el C5 del Estado de México advirtió que la carga vehicular alcanzaba aproximadamente siete kilómetros en ambos sentidos de la autopista, por lo que pidió a los conductores tomar precauciones.

Las labores de atención, limpieza y retiro de la unidad volcada prolongaron las afectaciones, debido a las dimensiones del vehículo, su posición sobre la vialidad y el material que quedó disperso.

Quienes circulen por la México-Puebla deben anticipar retrasos, mantener la distancia entre vehículos y seguir las indicaciones del personal de emergencia y de las autoridades viales.

Se recomienda consultar las actualizaciones de CAPUFE y del C5 del Estado de México antes de continuar el recorrido, ya que las condiciones de circulación pueden cambiar mientras avanzan los trabajos en el kilómetro 46.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoPuebla, km 46. Se informa a las personas usuarias que se registra cierre parcial a la circulación en ambos sentidos, quedando los carriles de baja velocidad en operación, derivado de la atención del accidente.



Se están realizando maniobras de grúa… — CAPUFE (@CAPUFE) October 19, 2026

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LMCT