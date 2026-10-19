Segunda marcha por el agua en Jalisco dejó 10 personas detenidas y 15 policías lesionados

Aspecto de la Segunda Megamarcha por el agua, el domingo, en Jalisco.

El Gobierno de Jalisco actualizó el balance de personas detenidas por la segunda manifestación por el agua que se llevó a cabo el domingo en Guadalajara, y detalló que fueron 10 las personas arrestadas, cinco de ellas por lanzar bombas molotov a las puertas del Palacio de Gobierno y del Congreso del Estado.

En conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, aclaró que, de estos cinco detenidos, dos fueron presentados ante la policía por los propios manifestantes, quienes intentaron evitar la incorporación del llamado “bloque negro” a una manifestación que esperaban fuera pacífica.

Zamora Zamora explicó que, además, entre los 10 detenidos, hay un menor de edad, de 16 años, quien fue presentado ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

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🔴La segunda manifestación por la calidad del agua en Jalisco dejó un saldo de 10 personas detenidas, entre ellas un menor de edad que fue remitido al SIPINNA, así como 15 elementos de la Policía Estatal lesionados, informó el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora.… pic.twitter.com/VQwUUg263w — Azucena Uresti (@azucenau) October 19, 2026

Asimismo, se detuvo a un masculino al interior del Palacio de Gobierno por agredir y provocar lesiones graves a un policía: “Prácticamente le luxó un hombro”, explicó el secretario General de Gobierno.

Salvador Zamora informó que más detalles de las detenciones y el saldo de la segunda marcha por el agua serán dados a conocer pronto.

Gobernador celebra que manifestantes expulsaron a “bloque negro”

En un mensaje publicado ayer al término de la manifestación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se refirió a aquella como un “ejercicio cívico por parte de la ciudadanía que demostró que salir a la calle de manera pacífica es posible”.

Lo anterior, explicó, debido a que fueron los mismos manifestantes quienes evitaron la integración del “bloque negro” a la marcha.

“Al inicio, un grupo de porros violentos trató de provocar violencia y caos, pero la organización ciudadana los señaló, los rechazó y los expulsó del contingente”, escribió Lemus Navarro, en una publicación en la red social X.

La segunda manifestación por Agua Limpia fue un ejercicio cívico por parte de la ciudadanía, que demostró que salir a la calle de manera pacífica es posible.



Al inicio, un grupo de porros violentos trató de provocar violencia y caos, pero la organización ciudadana los señaló,… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 19, 2026

No obstante, lamentó el gobernador, unas 300 personas incurrieron en actos de vandalismo.

“Al final de la manifestación, nuevamente, un grupo de 300 personas se quedó para provocar destrozos, pintar paredes, romper vidrios, derribar algunas cámaras de seguridad y arrojar petardos y bombas molotov”, escribió.

Sin embargo, destacó que “esta vez, ni los ciudadanos ni las fuerzas del orden cayeron en la provocación de los violentos”.

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