Mujeres con Bienestar: Registro 2026 para mujeres de 18 a 63 años

El Programa Mujeres con Bienestar brinda apoyo económico a las mujeres que residen en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México, con la finalidad de elevar su ingreso económico.

Además de brindar apoyo económico a las mujeres de 18 a 63 años de edad que residen en el Estado de México, el Programa Mujeres con Bienestar da apoyos como atención médica y asistencia legal.

Este programa está alineado con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible:

Fin de la pobreza

Hambre cero

Educación de calidad

Igualdad de género

Reducción de desigualdades

Cuidar y respaldar a las mujeres mexiquenses es prioridad. 💖 A través del Programa Mujeres con Bienestar, brindamos herramientas de desarrollo, capacitación y atención integral para su tranquilidad y la de sus familias. 💳✨#ElPoderDeServir pic.twitter.com/2ztT8KbgYk — Gobierno del Estado de México (@Edomex) October 21, 2026

Registro Mujeres con Bienestar

Hasta el momento no se ha emitido una convocatoria para realizar un registro para Mujeres con Bienestar, pues actualmente únicamente se está realizando la entrega de las tarjetas en distintos municipios.

El secretario de Bienestar en el Estado de México, Juan Carlos González Romero, publicó por medio de redes sociales que el programa “brinda acceso a servicios integrales, oportunidades de capacitación y alternativas a su disposición para concluir sus estudios, impulsando su desarrollo personal y familiar”.

Las convocatorias para el registro al programa se publican por medio de las redes sociales de la Secretaria de Bienestar del Estado de México, y del Gobierno del Estado de México, por lo que se recomienda mantenerse alerta a las actualizaciones.

Para poder incorporarse al programa se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 a 63 años de edad

Ser mujer

Residir en alguno de los 125 municipios del Estado de México

Presentar condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social

No ser beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal mediante el cual reciba apoyo monetario

El apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales se da por medio de la tarjeta Mujeres con Bienestar, la cual debe ser activada para poder disponer del ingreso monetario que se brinda.

Esta tarjeta se puede utilizar para realizar compras en cualquier establecimiento, registrarla para el pago de suscripciones y aplicaciones, y el finero se puede retirar en las sucursales de la Financiera para el Bienestar o en cajeros con un pago de comisión.

Para conocer el saldo que se tiene en la tarjeta Mujeres con Bienestar se puede consultar por medio de WhatsApp, en los cajeros automaticos pagando una comisión, y en la aplicación móvil Mujeres con Bienestar.

#MujeresConBienestar eleva el nivel económico de las mexiquenses con 14 beneficios clave. Conócelos en: https://t.co/KCAcdC86LQ

El bienestar de las mujeres es parte fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra entidad mexiquense.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/MqQayhQoNC — Secretaría de Bienestar (@BienestarEdoMx) July 30, 2025

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