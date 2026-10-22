Tarjeta Violeta impulsa a más de 900 mujeres a seguir sus estudios en Baja California

Marina del Pilar celebra la graduación de 928 jefas de familia en Mexicali.

Casi un millar de mujeres en Mexicali dieron un paso decisivo para su desarrollo académico y laboral. Un grupo de 928 beneficiarias del programa social Tarjeta Violeta concluyó con éxito sus estudios de preparatoria abierta en la región, lo que les abre la posibilidad directa de ingresar a la educación universitaria.

Esta iniciativa de formación, promovida por la Secretaría de Bienestar de Baja California, está diseñada para brindar apoyo integral a madres autónomas. El objetivo es proporcionar herramientas concretas para superar rezagos formativos y mejorar las condiciones económicas de sus familias.

Respecto a la distribución territorial de esta octava generación, las autoridades informaron que 833 de las graduadas pertenecen a la cabecera municipal de Mexicali, mientras que 51 radican en el poblado Guadalupe Victoria y 44 en Ciudad Morelos, abarcando tanto la zona urbana como el valle.

Un aspecto relevante de esta promoción es que 185 mujeres realizaron todo su proceso escolar dentro de la estrategia estatal, recorriendo un camino constante desde los programas de alfabetización inicial hasta la obtención de su certificado de bachillerato.

Durante el acto de graduación, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda subrayó el impacto familiar de este logro académico y refrendó el compromiso de ampliar el alcance de los apoyos sociales en la entidad.

“Ustedes son un ejemplo para sus hijos, sus hijas y para todo Baja California. Hoy más de cien mil madres autónomas reciben la Tarjeta Violeta, y voy a cumplir la meta de llegar a las 130 mil beneficiarias”, afirmó la mandataria durante su mensaje a las graduadas.

Hoy celebramos el esfuerzo, la perseverancia y los sueños de 928 mujeres de la 8va generación que concluyeron su preparatoria gracias al programa Tarjeta Violeta. 💜



Detrás de cada diploma hay una historia de sacrificios, de metas que parecían lejanas y de mujeres que… pic.twitter.com/4qpm6JeTQz — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) October 22, 2026

En el ámbito institucional, el Grupo Educativo 16 de Septiembre confirmó que dará continuidad al trayecto formativo de las recién egresadas hacia el nivel profesional, asegurando que la constancia de las alumnas ha permitido mantener niveles óptimos de eficiencia terminal en las aulas.

En representación de sus compañeras, la graduada Alba Gloria Delgado Celaya expresó que culminar esta etapa representó vencer temores personales, recuperar la autoconfianza y generar un cambio positivo en la dinámica de sus hogares.

A la fecha, más de 3 mil mujeres en Baja California han terminado la educación media superior mediante este esquema. La estrategia busca consolidar el desarrollo social en la entidad, vinculando los incentivos económicos con oportunidades reales de crecimiento profesional para las jefas de familia.

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JVR