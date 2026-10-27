Evalúa Aguascalientes nuevas alternativas para fortalecer la infraestructura tecnológica del c5i

Con el objetivo de identificar nuevas alternativas para fortalecer la infraestructura tecnológica del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i) de Aguascalientes, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, participó en una reunión de trabajo en Winston-Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Durante la visita al Departamento de Policía de Winston-Salem, el funcionario conoció las herramientas tecnológicas que utiliza esta corporación para fortalecer las labores de vigilancia, prevención e investigación de delitos, entre ellas los sistemas de monitoreo en tiempo real y de reconocimiento de matrículas vehiculares (LPR), integrados en su Centro de Crimen en Tiempo Real (RTCC).

Las soluciones tecnológicas, ofrecidas por la empresa Verkada, incluyen cámaras multisensores instaladas estratégicamente en intersecciones y semáforos, capaces de facilitar la identificación de vehículos relacionados con hechos delictivos o que cuentan con reporte de robo.

Asimismo, se presentaron herramientas que permiten observar incidentes conforme ocurren, analizar información mediante inteligencia artificial y agilizar la localización de vehículos sospechosos o de personas.

En el encuentro participaron más de 20 delegados internacionales de México, Colombia y Panamá, quienes conocieron las capacidades operativas del Centro de Crimen en Tiempo Real (RTCC) y de la Unidad de Apoyo Aéreo (ASU) del Departamento de Policía de Winston-Salem.

Conocer estas experiencias permitirá evaluar alternativas que contribuyan a modernizar y fortalecer las capacidades tecnológicas del C5i de Aguascalientes, así como a mejorar las herramientas de apoyo para las corporaciones de seguridad y las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado continuará identificando soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades de la entidad y contribuyan a fortalecer las labores de vigilancia y protección de la población.

Te puede interesar:

- Empujan limpia en INE de proveedores y nombramientos tras caída de Taddei

- Destaca Gobierno apoyos fiscales a transportistas que bloquean en 38 puntos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR