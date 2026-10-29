Arrestan a Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar de Uruapan, por caso Carlos Manzo

Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar de Uruapan, fue detenida por el caso Carlos Manzo, exalcalde del mismo municipio que fue asesinado en noviembre del 2025.

“En acción coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cumplimentamos una orden de aprehensión contra Rosa Alejandra “N”, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, como parte de las investigaciones por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo", informó la Fiscalía general de Justicia de Michoacán.

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán, mantenemos nuestro compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley sin distinción de cargos o funciones públicas”, agregó la dependencia.

TE RECOMENDAMOS: Anuncian inversión conjunta Sheinbaum y Lemus anuncian 25 mmdp para resolver crisis hídrica

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cumplimentó la orden de aprehensión contra Alejandra Vargas Rauda.

La acción se realizó durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, donde agentes de la FGE ejecutaron una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial, con el respaldo de elementos de la SSP.

Como resultado de esta intervención, se hizo efectiva la orden de aprehensión y la investigada fue puesta a disposición de la Jueza de Control que la requiere, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho, con pleno respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

La FGE mantiene su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la aplicación de la ley sin distinción de cargos o funciones públicas y el fortalecimiento de la coordinación con las instituciones de seguridad estatales y federales para avanzar en las investigaciones.

Te puede interesar:

- Muere Cuauhtémoc Cárdenas, referente histórico de izquierda y de la democracia

- De “mapaches a coyotes”: apuntan hacia oligopolio de material electoral

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR