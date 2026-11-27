Frente a las complicaciones que el sector aguacatero en Michoacán ha enfrentado en el último año y que han arriesgado la continuidad de las exportaciones a Estados Unidos, autoridades estatales y federales endurecieron las medidas para proteger la producción de este fruto.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que uno de los acuerdos obtenidos con el Gobierno del Estado y el Comité de Sanidad Vegetal fue el de incrementar los recursos y contratar más personal para fortalecer la inspección.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) reportó que en una reunión de trabajo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se acordó solicitar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasiva) que capacite y certifique a 22 inspectores más, de los que 12 pertenecerán al gobierno estatal y otros diez al organismo federal.

Con ello se espera crecer la disponibilidad de personal para la vigilancia del aguacate y garantizar que éste se encuentre libre de plagas y enfermedades.

Reforzamos medidas sanitarias para garantizar la ausencia de barrenadores del aguacate en Michoacán🥑



A través del fortalecimiento de acciones de verificación e inspección en huertos de origen, tránsito y empaques de Michoacán, garantizamos la calidad fitosanitaria del fruto y… pic.twitter.com/8RRTviHnDS — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) November 27, 2026

Una de las propuestas del gobernador fue establecer puntos de inspección fitosanitarios en los municipios de Zinapécuaro, Jiquilpan, Tocumbo, Uruapan, Opopeo, San Juan Nuevo y el tramo de Copetiro-Peribán.

La Secretaría de Agricultura recordó que el objetivo de las medidas en los huertos de origen, tránsito y empaques en esta entidad tienen como propósito garantizar la calidad fitosanitaria del aguacate y certificar que se encuentra libre de barrenadores del hueso y de las ramas.

Subrayó que derivado del cuidado mantenido, en casi 30 años de envíos a Estados Unidos, no se ha registrado ninguna plaga cuarentenaria en frontera o destino; un historial que respalda la confiabilidad de las y los productores mexicanos.

Como parte del acuerdo por el que se establecen los requisitos y medidas fitosanitarias para la movilización nacional de fruta fresca de aguacate con fines de exportación, se fortalecieron mecanismos de trazabilidad y certificación.

Entre ellos, que todos los cargamentos son inspeccionados antes de salir y se les colocan certificados para acreditar que vienen de huertos certificados libres de barrenadores; el personal especializado de las Unidades de Inspección guía una ruta obligatoria para que cada embarque pase por algún Punto de Verificación e Inspección Federal (PVIF) autorizado por Senasica.

Imagen ilustrativa ı Foto: Especial

En las empacadoras el personal autorizado verifica el comprobante de paso por los PVIF en caso de no contar con esta acreditación, el cargamento se retorna a su origen para asegurar el estricto cumplimiento normativo.

Igualmente, se realizan visitas técnicas aleatorias a empacadoras, centros de acopio e instalaciones vinculadas para acompañar y verificar la correcta aplicación de las disposiciones.

En ese marco, se fortalece la operación del PVI de Zinapécuaro para agilizar y certificar el ingreso de cargamentos procedentes de Jalisco, Nayarit, Colima, Estado de México, Morelos y Puebla hacia Michoacán.

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MSL