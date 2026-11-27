Frente a las complicaciones que el sector aguacatero en Michoacán ha enfrentado en el último año y que han arriesgado la continuidad de las exportaciones a Estados Unidos, autoridades estatales y federales endurecieron las medidas para proteger la producción de este fruto.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que uno de los acuerdos obtenidos con el Gobierno del Estado y el Comité de Sanidad Vegetal fue el de incrementar los recursos y contratar más personal para fortalecer la inspección.
La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) reportó que en una reunión de trabajo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se acordó solicitar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasiva) que capacite y certifique a 22 inspectores más, de los que 12 pertenecerán al gobierno estatal y otros diez al organismo federal.
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Con ello se espera crecer la disponibilidad de personal para la vigilancia del aguacate y garantizar que éste se encuentre libre de plagas y enfermedades.
Una de las propuestas del gobernador fue establecer puntos de inspección fitosanitarios en los municipios de Zinapécuaro, Jiquilpan, Tocumbo, Uruapan, Opopeo, San Juan Nuevo y el tramo de Copetiro-Peribán.
La Secretaría de Agricultura recordó que el objetivo de las medidas en los huertos de origen, tránsito y empaques en esta entidad tienen como propósito garantizar la calidad fitosanitaria del aguacate y certificar que se encuentra libre de barrenadores del hueso y de las ramas.
Subrayó que derivado del cuidado mantenido, en casi 30 años de envíos a Estados Unidos, no se ha registrado ninguna plaga cuarentenaria en frontera o destino; un historial que respalda la confiabilidad de las y los productores mexicanos.
Como parte del acuerdo por el que se establecen los requisitos y medidas fitosanitarias para la movilización nacional de fruta fresca de aguacate con fines de exportación, se fortalecieron mecanismos de trazabilidad y certificación.
Entre ellos, que todos los cargamentos son inspeccionados antes de salir y se les colocan certificados para acreditar que vienen de huertos certificados libres de barrenadores; el personal especializado de las Unidades de Inspección guía una ruta obligatoria para que cada embarque pase por algún Punto de Verificación e Inspección Federal (PVIF) autorizado por Senasica.
En las empacadoras el personal autorizado verifica el comprobante de paso por los PVIF en caso de no contar con esta acreditación, el cargamento se retorna a su origen para asegurar el estricto cumplimiento normativo.
Igualmente, se realizan visitas técnicas aleatorias a empacadoras, centros de acopio e instalaciones vinculadas para acompañar y verificar la correcta aplicación de las disposiciones.
En ese marco, se fortalece la operación del PVI de Zinapécuaro para agilizar y certificar el ingreso de cargamentos procedentes de Jalisco, Nayarit, Colima, Estado de México, Morelos y Puebla hacia Michoacán.
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MSL