Abogado presenta denuncia contra Cuauhtémoc Blanco por amenazas

El abogado Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, presentó una nueva denuncia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por presuntas amenazas en su contra.

El abogado declaró a La Razón que la denuncia, que interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, se debió a un comentario que el gobernador hizo en septiembre, al referir que esperaba que Paredes no fuera a fabricar un autoatentado, lo que acompañó con un señalamiento directo.

Esto luego de que en el mismo mes también denunció al mandatario estatal acusándolo de movimientos irregulares, en los que involucró a algunos familiares, cuyos nombres no mencionó por el criterio de presunción de inocencia.

Explicó que dichos movimientos provenían de una empresa que comercializaba productos antirrábicos, cuyo dinero terminaba en manos de uno de los funcionarios. Sostuvo que estos ingresos no están declarados ante Hacienda ni ante la Secretaría de Contraloría.

Otro de los involucrados fue el coordinador de Comunicación Social, Alexander Pisa, a quien también incluyó en la denuncia presentada ayer, pues lo acusa de enviarle mensajes de advertencia.

“Esta semana me pidió que me cuide porque me estoy arriesgando mucho y eso ya no me gustó”