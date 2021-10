Activista pide que se reconozca la identidad "no binaria" en credenciales del INE

Juan Fausto Martínez, activista celayense, envío el pasado 24 de septiembre, una petición a la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que pidió al consejero presidente de la institución, Lorenzo Córdova, que en su credencial para votar se le identifique como persona "no binaria".

“Lo hemos hecho individualmente para que se respete el derecho pro persona, que está enmarcado en el artículo primero constitucional”, señaló en una entrevista con el periódico Correo.

Detalló en la carta enviada al INE que desde que tenía uso de razón, siempre se sintió diferente a los demás, por lo cual decidió aceptarse abiertamente homosexual, sin embargo, sintió que no encajaba en esa expresión por lo cual “al hacer una deconstrucción de mí mismo encontré el término de no binario con el cual me sentí plenamente identificado”.

El activista originario de Celaya, Guanajuato, expuso en su texto dirigido a Lorenzo Córdova, que no se siente, ni pretende encajar en el género masculino y tampoco en el femenino, ya que no se siente mujer ni pretende serlo. Resaltó que no busca encuadrar en los binarios “socialmente aceptados”.

Agregó que espera una respuesta positiva por parte del INE ya que ésta sumará a la lucha de las personas no binarias de México.

“El INE tiene 98 días para responder. Lo que queremos es que se habilite este casillero “no binario” en la identificación, lo cual nos pondría a la vanguardia junto con Argentina ”, mencionó Juan Fausto Martínez.

Redes sociales en la inclusión

Juan Fausto Martínez comentó que las redes sociales son la “Santa Inquisición” de nuestra época, ya que el tema de los pronombres inclusivos genera burlas, memes, pero no la discusión sobre cambiar el lenguaje y respetar la identidad “no binaria”.

“Creo que sería necesario normalizar preguntar con qué pronombres se identifican las personas y a partir de ahí también ser empáticos”, puntualizó.

El proceso que realizó el activista celayense ya fue realizado por otras tres personas en Jalisco, Aguascalientes y Chihuahua.

