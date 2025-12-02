Encabeza Gobernador Rocha Mesa de Construcción de La Paz con alcaldesas y alcaldes del norte de Sinaloa

Bajo un formato regional, esta mañana se realizó sesión de la Mesa de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, teniendo como sede las instalaciones del noveno batallón de la Guardia Nacional en esta ciudad.

A este importante encuentro para revisar las estrategias de seguridad y tomar decisiones de manera coordinada entre las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, asistieron además Cecilia Ramírez Montoya, Presidenta Municipal de Guasave, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, Presidente Municipal de Ahome, Evangelina Llanes Carreón, Alcaldesa de Juan José Rios y Rolando Mercado, Alcalde de Sinaloa municipio.

Entre los funcionarios asistentes destacó además la presencia de Yeraldine Bonilla Valverde, Secretaria General de Gobierno, Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal del Estado, Roy Navarrete Cuevas, Director del Instituto Estatal de Protección Civil, José Francisco González Hernández, Coronel de Guardia Nacional de Estado Mayor, en representación del Coordinador Estatal de Guardia Nacional en Sinaloa, así como representantes de Defensa y Marina.

