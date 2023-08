Alfredo Del Mazo entrega Ciudad Mujeres Amecameca.

Durante la entrega de Ciudad Mujeres Amecameca, el gobernador Alfredo Del Mazo indicó que la actual administración estatal tiene como prioridad apoyar el desarrollo y cuidar la integridad de las mujeres mexiquenses, por ello ha impulsado diversas acciones que tienen como base la perspectiva de género y el prevenir, sancionar y erradicar la violencia en este sector de la población.

“Son más de 14 mil 500 millones de pesos que se han invertido a lo largo de estos años, destinados, precisamente, en acciones con perspectiva de género, alineados también con la Agenda 2030”, enfatizó.

“Hoy este esfuerzo que hacemos de Ciudad Mujeres nos ayuda a dejar agrupados todos estos trabajos y esfuerzos para apoyar a las mujeres mexiquenses. Nos da mucho gusto saber que hay herramientas que se han construido a lo largo de este gobierno para acompañarlas, para darles la mano y para decirles que no están solas y que este gobierno ha tenido, tiene y seguirá teniendo y dejará como legado su mayor compromiso con las mujeres mexiquenses”, afirmó.

El gobernador Alfredo Del Mazo sostuvo que desde el inicio de su administración el mayor interés, compromiso y objetivo ha sido apoyar a las mujeres mexiquenses, por lo que durante este sexenio se han impulsado acciones y programas enfocados para fortalecer, acompañar y luchar por los derechos de este sector de la población, con la finalidad de prevenir la violencia, así como generarles oportunidades de desarrollo y crecimiento.

“Hoy a seis años de haber iniciado, estamos convencidos de que fue la mejor apuesta, de que la mejor decisión que pudimos haber tomado es enfocar este gobierno en las mujeres, incluso lo hemos dicho en muchas ocasiones, le hemos llamado el gobierno para las mujeres porque prácticamente todos los programas que hicimos, tenían como prioridad que hubiera un respaldo y un apoyo”, destacó.

En este sentido, el gobernador mexiquense dio a conocer algunas de las acciones que se han realizado en este rubro, como la creación de la Secretaría de las Mujeres, dependencia encargada de integrar de manera transversal, todos los esfuerzos y programas de la administración estatal enfocados en las mexiquenses, como lo son temas educativos, entrega de becas, apoyos para grupos vulnerables.

También brindarles oportunidades de empleo, donde la entidad se convirtió en el estado que generó mayor número de plazas laborales para mujeres a nivel nacional, después de la pandemia por COVID-19.

Del Mazo Maza señaló que para atender, prevenir, atender y erradicar la violencia, así como acompañar a las mujeres que han sido violentadas y que han sufrido algún tipo de ataque y acoso, se cuenta con una Red de Refugios, donde están a disposición 12 espacios administrados por el gobierno estatal, para que las mujeres víctimas puedan vivir junto con sus hijos y reciban servicios de vivienda, alimentación, vestido y educación, así como asesoría y acompañamiento jurídico y atención psicológica, y precisó que han sido atendidas en estos lugares, 2 mil 500 mujeres.

Resaltó que en conjunto con los 11 municipios que tienen Alerta de Género se sigue trabajando en la prevención; destacan 103 Células de Búsqueda, 27 Células de Reacción Inmediata, además se cuenta con unidades de atención a mujeres en los 125 municipios y la Policía de Género, la cual cerrará la administración con 2 mil 300 elementos; también señaló que toda la Policía del Estado de México, en el lapso de año y medio, será preparada con perspectiva de género.

Añadió que la entidad cuenta con 102 Centros Naranja, los cuales atienden a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, y a la fecha han brindado más de medio millón de atenciones, los Centros de Desarrollo de Masculinidades Positivas han brindado más de 38 mil atenciones, además se implementó la materia de Igualdad de Género donde se han capacitado a más de 120 mil profesores, llegando a más de 3 millones 800 mil alumnos.

Detalló que el Edoméx cuenta también con los Centros Regionales de Atención a Mujeres Rurales como el de San Felipe del Progreso y Aculco, así como las tres Ciudades Mujeres en La Paz, San Mateo Atenco y Amecameca.

“Las mujeres son pilares de nuestros hogares, fortaleza de nuestras familias y el corazón de nuestra entidad, hoy y siempre, el Estado de México reconoce su esfuerzo, trabajo y su compromiso, sigamos avanzando por un mundo de las mujeres y para las mujeres, donde nadie detenga sus avances y donde juntos hagamos de su causa un destino que nos una y que nos fortalezca”, subrayó.

En su intervención, la Secretaria de las Mujeres del Estado de México, Denisse Ugalde Alegría, destacó que la visión y liderazgo del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza han sido parte fundamental para enfrentar las desigualdades y complicaciones que afectan a las mujeres, por ello, señaló que durante la administración estatal se han sentado las bases para generar políticas públicas con perspectiva de género que cimientan las capacidades institucionales para avanzar hacia la igualdad sustantiva.

Entre las acciones emprendidas, mencionó que se construyeron las Ciudades Mujeres en los municipios de La Paz, San Mateo Atenco y Amecameca, proyecto donde participan nueve dependencias estatales, dos organismos autónomos que son la Fiscalía de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos; además de que se tiene presencia de la Policía de Género y del Poder Judicial, dejando en estos espacios, un legado de justicia, seguridad y protección para las mexiquenses.

Informó que Ciudad Mujeres Amecameca atenderá a las habitantes de la región de los Volcanes, y cuenta con la presencia de seis dependencias estatales: Mujeres, Seguridad, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Educación, Cultura y Turismo, así como del Poder Judicial y del Gobierno Municipal de Amecameca, quienes, en conjunto, ofrecerán 32 servicios a través 39 personas servidoras públicas.

Por su parte, María del Pilar Abonza Solar, a nombre de las mujeres de la región, agradeció al gobernador Alfredo Del Mazo por el trabajo que se ha realizado por poner a la disposición de la ciudadanía las Ciudades Mujeres y los Refugios temporales, pues indicó que ella fue usuaria de uno de éstos al haber sido víctima de violencia de género, y gracias a la atención recibida en este tipo de espacios las mexiquenses están, cada día, más protegidas.

Como parte de su experiencia, relató que la primera institución que le brindó apoyo fue la Policía de Género, la cual, la impulsó a salir de la situación de violencia que vivía y quienes la trasladaron a un Centro Naranja, donde continuó su proceso y la canalizó a un Refugio temporal, lugar en el que recibió atención jurídica, psicológica, médica y de trabajo social.

”Yo cuando salí, del refugio, ellos no me dejaron sola, porque hasta ahorita sigue mi proceso legal, sigo con las atenciones psicológicas para mi hijo y para mí, entonces no estoy sola, porque estoy caminando de la mano junto con ustedes, nuevamente le reitero mi agradecimiento señor Gobernador por la Ciudad Mujeres que acaba usted de inaugurar, porque esto nos va a beneficiar a todas las mujeres de la zona de los Volcanes”, comentó.

En este evento estuvieron presentes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar; las y los titulares de las secretarías del Trabajo, Desarrollo Social, Cultura y Turismo, y Desarrollo Urbano y Obra, Maribel Góngora Espinosa, Brenda Alvarado Sánchez, Ivett Tinoco García y Rafael Diaz Leal Barrueta, respectivamente.

