Hace un año en Tlaxcala terminó el cacicazgo y comenzó la transformación: Mario Delgado

Con un recinto ferial con aproximadamente 20 mil personas, el sábado la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, celebró el primer año de su triunfo en la elección del pasado 7 de junio de 2021.

Acompañada del dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria estatal agradeció el apoyo de la ciudadanía que confío en su proyecto de gobierno que tiene como objetivo lograr la Cuarta Transformación.

"Este cambio que hemos emprendido nos obliga a trabajar con austeridad, con ética y con honradez, teniendo como principios rectores el no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo. Dejamos atrás la política tradicional de privilegios, pues no puede haber un Gobierno rico y pueblo pobre, trabajamos por un estado donde prevalezca el respeto, la alegría y un estado de bienestar".