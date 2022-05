Asesinato de Cecilia Monzón habla de la distracción del Poder Judicial de Puebla: Ignacio Mier

El asesinato de la abogada Cecilia Monzón refleja que el Poder Judicial de Puebla está distraído, dijo Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Además, condenó el crimen pues señaló que “hay cosas que no se pueden reparar, el daño que le provocan a ella, a su movimiento, a su familia, no se puede reparar, no puede seguir sucediendo independientemente de que sea activista o no lo sea, pero eso habla de la distracción del sistema judicial en Puebla”.

Entrevistado en San Lázaro, tras la inauguración de la Semana Nacional de Infraestructura Transformadora, el legislador por el estado de Puebla afirmó que en el sistema judicial “están más atentos a persecuciones y a la vendetta que a atender su trabajo”.

Calificó la situación que atraviesa la entidad como grave, pues señaló que el crimen perpetrado contra Cecilia Monzón es “un síntoma”, pues en el resto de la entidad se han localizado personas decapitadas y descuartizadas.

“Todo el aparato de procuración está destinado, 15 integrantes de los ministerios públicos, a investigar la vida de un personaje que anda por Durango, que anda trabajando por la Cuarta Transformación y que ellos, en sus sueños guajiros, creen que quiere ser gobernador de Puebla, cuando lo único que quiero es sacar adelante, transformar la vida pública en México”, comentó.

Responde a acusación en su contra: “Santiago Nieto debe estar arrepentido”, dice

El diputado federal aprovechó para referirse a la publicación en la que se relaciona con una presunta red de lavado de dinero, sobre la cual, dijo, es “falsa” y tiene como fin un “uso faccioso”.

Dado que la investigación referida parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mier Velazco dijo que su anterior titular, Santiago Nieto “debe estar arrepentido de haberse prestado para esos actos vandálicos y de persecución”.

Afirmó que no es una persona “tan importante” como para haber sido objeto de tal hecho.

