Ataque armado deja nueve muertos en Atlixco, Puebla

Nueve personas fueron asesinadas la madrugada de este miércoles en el municipio turístico de Atlixco, Puebla.

El gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, aclaró que las víctimas no son poblanas y que todo indica fue por un conflicto entre bandas criminales que se dedican al narcomenudeo.

“La información que se cuenta no revela la identificación de los ejecutados, no voy a dar opiniones que le corresponda a la autoridad investigadora decirlos, pero al parecer no son de Atlixco ni son poblanos. Fue una ejecución entre bandas, entre personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos de narcomenudeo y muchas otras cosas”, explicó en conferencia de prensa.

De acuerdo con reportes locales, vecinos de la zona escucharon balazos la madrugada de este miércoles al interior de una casa que está sobre la calle 27 Poniente, entre la 3 y las 5 Sur; a unos metros de la Técnica 3, en la colonia Francisco I. Madero.

Informes policiales reportan seis hombres y tres mujeres asesinados, además hay una décima persona herida, la cual fue llevada al hospital.

En un video, se explica que durante la madrugada hombres arribaron en motonetas a disparar a los integrantes de dicha vivienda, quienes llegaron a vivir al lugar hace tres meses.

Al lugar de los hechos asistieron elementos de la Policía Municipal, elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y del Ejército Mexicano para realizar las diligencias correspondientes del levantamiento de cadáveres de las víctimas, quienes no han proporcionado su identidad.

Miguel Barbosa afirma que su gobierno no será rebasado por violencia

El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que su administración no será rebasado por la violencia e inseguridad, por lo que dijo que se tomarán las acciones necesarias en coordinación con autoridades federales, ya que el caso fue reportado a la mesa de seguridad que se sostiene a nivel nacional,

Además, indicó que la Secretaría de Seguridad Pública federal enviará a un directivo de la Comisión Nacional de Secuestros para investigar y aportar elementos a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

“Vamos a dar una respuesta fuerte a esto, yo lo he dicho, que 2022 va a tener complicaciones muy importantes en materia de seguridad y la lucha entre grupos va a ser la característica, nuestra obligación es cuidar a la gente.

"Preocupa sí, pero no nos vamos a dejar rebasar, estamos sólidos y estamos con convicciones bien definidas sobre el papel que debe jugar la autoridad”, señaló el gobernador de Puebla.

lemm / fgr